Black Friday ohne PFAS: Chemikalien-Fallen beim Shoppen vermeiden

Wien (OTS) -

Rund um den Black Friday verleiten hohe Rabatte oft zu Impulskäufen. Im Einkaufskorb landen mit Airfryer, Outdoorkleidung und Kosmetik auch Ewigkeitschemikalien, die unsere Gesundheit und die Umwelt belasten. DIE UMWELTBERATUNG empfiehlt, sich beim Einkaufen Zeit zu nehmen und langlebige Produkte ohne langlebige Chemikalien zu kaufen. Viele Tipps sind in der Broschüre „PFAS - Die ewigen Chemikalien. Tipps zur Vermeidung im Alltag“ auf www.umweltberatung.at/pfas-broschuere zu finden.

Unser Konsum bringt nicht nur negative Folgen für die Umwelt, oft sind wir auch direkt betroffen, weil Produkte unserer Gesundheit schaden. „Besonders problematisch sind per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, die als PFAS oder Ewigkeitschemikalien bekannt sind. Sie finden sich in vielen Produkten des Alltags, einige davon sind gesundheitlich bedenklich“, erklärt Michaela Knieli, von DIE UMWELTBERATUNG.

Technische Vorteile, gesundheitliche Nachteile

PFAS haben viele technisch vorteilhafte Eigenschaften: Sie sind wasserabweisend, schmutzabweisend und flammhemmend. Deshalb werden sie häufig für Beschichtungen auf Textilien, Möbeln, Kochgeschirr und Lebensmittelverpackungen verwendet. Einmal über Haut, Wasser oder Lebensmittel aufgenommen, werden PFAS im Blut an Eiweiße gebunden und nur extrem langsam wieder ausgeschieden. Starke Belastung mit diesen Chemikalien beeinflusst das Immunsystem und die Leber und somit unsere Gesundheit. Mittlerweile sind auch viele PFAS-freie Alternativen auf dem Markt.

4 Tipps für einen PFAS-freien Einkauf

Die wichtigste Frage: Brauche ich das wirklich?

Die Frage nach der Notwendigkeit steht an erster Stelle ‒ denn der umweltfreundlichste Einkauf ist jener, der gar nicht stattfindet.

Gibt es eine PFAS-freie Alternative?

Auf die Kennzeichnung achten: Immer mehr Produkte wie Outdoor-Bekleidung oder Kochgeschirr sind als PFAS-frei beziehungsweise fluorfrei gekennzeichnet.

Werbeaussagen beachten

Bezeichnungen wie „wasserabweisend“, „fleckenresistent“ oder „schmutzabweisend“ können auf den Einsatz von PFAS hindeuten. Vorsicht ist bei Antihaftbeschichtungen, flecken- und wasserabweisenden Textilien und lang haftender, wasserfester Kosmetik geboten.

Materialien bewusst wählen

Edelstahl, Gusseisen, Glas oder Keramik sind bei Kochgeschirr gute, langlebige Alternativen zu PFAS-haltigen Beschichtungen.

Information

Viele weitere Informationen bietet die Broschüre „PFAS - Die ewigen Chemikalien. Tipps zur Vermeidung im Alltag“. Sie kann kostenlos heruntergeladen oder gegen Versandkosten auf www.umweltberatung.at/pfas-broschuere bestellt werden. Die Broschüre wurde von DIE UMWELTBERATUNG im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erstellt.

Individuelle Beratung zum ökologischen Konsum bietet DIE UMWELTBERATUNG an ihrer Hotline unter Tel. 01 803 32 32

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.