16 Urlaubstage bei Endabrechnung "verschwunden": AK Niederösterreich verhilft Angestellter zu Nachzahlung

St. Pölten (OTS) -

Eine Handelsangestellte, die drei Jahre lang in Vösendorf beschäftigt war, wollte nach der Kündigung durch ihren Arbeitgeber lieber auf Nummer sicher gehen. Daher hat sich die Frau an die AK Niederösterreich gewandt, um ihre Endabrechnung überprüfen zu lassen.



Im Zuge der rechtlichen Beratung hat sich schnell herausgestellt, dass die Abrechnung unvollständig war: Die Verantwortlichen im Betrieb haben insgesamt 16 zustehende Urlaubstage schlichtweg nicht berücksichtigt. Nach der offiziellen Intervention der Rechtsexpertinnen der AK Niederösterreich hat man vonseiten des Handelsunternehmens eingelenkt und der Betroffenen die offenen 1.169,98 Euro netto an Urlaubsersatzleistung überwiesen.



Der Fall zeigt eindrücklich, dass es sich nach einer Kündigung in jedem Fall auszahlt, die Endabrechnung von Profis überprüfen zu lassen. Gerade bei offenen Urlaubsansprüchen, Überstunden oder Sonderzahlungen passieren in der Praxis immer wieder Fehler oder Unstimmigkeiten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft selbst auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Die AK Niederösterreich unterstützt ihre Mitglieder bei Unklarheiten und holt zustehendes Geld rasch und unkompliziert zurück.



„Wenn in diesem Fall bei der Endabrechnung mehr als zwei Wochen Urlaubsersatzleistung vorenthalten werden, ist das kein kleiner Rechenfehler mehr“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. „Die Expertinnen und Experten der AK Niederösterreich schauen ganz genau hin, um die berechtigten Ansprüche der Mitglieder zu sichern und einzuholen."