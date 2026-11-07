38. Ybbsiade 2027 von 2. April bis 30. April 2027, Zusatztermine 21. Dezember und 22. Dezember 2027

Ybbs an der Donau (OTS) -

Remassuri beschreibt die Ybbsiade für mich perfekt! Die Idee kam, als fix war, dass André Hellers ,Remassuri‘ selbst Teil unseres Programms wird. Da lag es auf der Hand, es gleich zum Motto werden zu lassen, es ist so herrlich komplett.

Ein Kaleidoskop aus Kabarett, Kultur, Musik, Wissenschaft, Magie und Überraschungen

Eröffnet wird die Ybbsiade am 2. April von Alex Kristan mit „BORN TO BE CHILD“. Am 3. April trifft lebenswichtiges Wissen auf Unterhaltung und Humor: Das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Niederösterreich, präsentiert die neue Show „Halb so schlimm – Die große Erste-Hilfe-Show mit Rudi Roubinek“. Am 4. April feiern Manuel Rubey & Simon Schwarz die „LIEBE“.

Weiter geht es am 8. April vormittags mit dem Theater mit Horizont und „In 80 Tagen um die Welt“ als Schulveranstaltung. Am Abend gehört die Bühne den Großen: Eva Karl Faltermeier kommt mit „Ding Dong“. Am 9. April folgt Barbara Balldini mit „Na Bumms!“, danach Gery Seidl mit „NIX is NIE“ und am 11. April Mike Supancic mit „Traumhafte Zeiten“.

Am 15. April wird schließlich das Motto selbst zum Programm: André Hellers „REMASSURI“ kommt nach Ybbs. Einen Abend später erwartet das Publikum eine Kombination, bei der wohl niemand so genau weiß, was passiert, wenn man Herbert Steinböck mit den 3 BariTönen zusammenbringt. Kabarett, Klassik, Oper, Musik und herrlicher Unsinn ergeben einen Abend für Kabarettfans, Klassikliebhaber – und alle, die Freude am Unerwarteten haben.

Am 17. April übernehmen die Science Busters gleich zweimal die Bühne: vormittags mit einem Programm für Kinder, abends mit „Weltuntergang für Fortgeschrittene – Die Wissenschaft vom Ende“.

Danach folgen Klaus Eckel mit „Es war mir eine Vorfreude“, Marco Pogo mit „Lost & Found“, Körpersprache-Experte Stefan Verra mit „Konfliktlöser Körpersprache“ und Martin Frank mit „Grüße aus Allegro Süd“. Eine besondere Kombination aus Magie und Genuss wartet am 25. April, wenn Magic Christian im Babenbergerhof bei einem Abend voller zauberhafter Täuschungen und einem Dinner zeigt, warum man den eigenen Augen nicht immer trauen sollte.

Zum Finale des Ybbsiade-Aprils sorgen Olaf Schubert mit „Jetzt oder now!“, Weinzettl & Rudle mit „Statisten des Wahnsinns“, Thomas Mraz mit „MRAZ F1RST!“ und schließlich Viktor Gernot mit „Songs & Stories “ für einen hochkarätigen vorläufigen Schlussspurt.

Und auch nach dem Ybbsiade-April ist noch nicht Schluss: Am 21. Dezember gibt’s mit „Austropop goes Symphonix“: AUF DEM ROTEN STUHL Spezial mit Gery Seidl und Christian Kolonovits eine musikalische Ybbsiade-Zugabe. Einen Tag später, am 22. Dezember, wird es dann weihnachtlich, wenn Omar Sarsam mit „Oh, du Andere!“ das Ybbsiade-Jahr beschließt