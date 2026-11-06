Helmut Fiedler wird zum Bezirksparteiobmann der FPÖ Neunkirchen gewählt

Bezirk Neunkirchen (OTS) -

LAbg. Helmut Fiedler wurde am Freitag mit 100 Prozent zum neuen Bezirksparteiobmann der FPÖ Neunkirchen gewählt. „Mit Demut vor der Aufgabe und großem Respekt vor unseren Mitgliedern danke ich für diesen Vertrauensvorschuss. Ich werde unsere Bezirksorganisation mit Entschlossenheit und einem konsequenten Kurs auf die Anliegen der Menschen ausrichten. Unser Maßstab ist eine Politik mit Hausverstand für die Neunkirchner, nah an den Menschen, fest in der Heimat verwurzelt und verlässlich in der Umsetzung“, erklärte der neu gewählte FPÖ Neunkirchen Bezirksparteiobmann, LAbg. Helmut Fiedler am Freitag in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen). „Mit einer geschlossenen Mannschaft und voller Unterstützung für Udo Landbauer legen wir gemeinsam die Grundlage für einen starken freiheitlichen Erfolg bei der Landtagswahl 2028“, schloss Helmut Fiedler und dankte dabei auch dem scheidenden Bezirksparteiobmann LAbg. Jürgen Handler.

Jürgen Handler, der fünf Jahre geschäftsführender Bezirksparteiobmann und drei Jahre Bezirksparteiobmann war und Helmut Fiedler als Nachfolger vorgeschlagen hatte, meinte: „Nach insgesamt acht Jahren an der Spitze des Bezirkes ist für mich die Zeit gekommen, die Führung unserer Bezirksorganisation weiterzugeben. Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit auf diese acht Jahre zurück, bedanke mich bei allen Wegbegleitern für die Unterstützung und freue mich darauf, gemeinsam mit Helmut Fiedler auch künftig unsere Erfahrungen einzubringen, Synergien zu nutzen und die Zusammenarbeit im Bezirk weiter zu stärken.“

FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer unmittelbar nach der Wahl: „Helmut Fiedler brennt für die Politik, für Niederösterreich und seinen Heimatbezirk Neunkirchen – das merkt man in jeder seiner Bewegungen und in jedem seiner Worte. Ich gratuliere sehr herzlich. Gleichzeitig möchte ich Jürgen Handler meinen Respekt und Dank aussprechen. Du hast über Jahre viel Energie, Zeit und Kraft in diesen Bezirk investiert und ich weiß, dass Du unsere freiheitliche Bewegung weiterhin mit voller Kraft unterstützen wirst.“

In seiner Rede machte Landesparteiobmann Udo Landbauer klar: „Die FPÖ ist die einzige politische Kraft in diesem Land, die die Interessen der Österreicher, der Niederösterreicher, der eigenen Landsleute in den Mittelpunkt stellt, und davon werden wir niemals abweichen.“

„Danke an jeden Einzelnen von euch für den Einsatz und die Kraft, die ihr aufbringt, um den freiheitlichen Tanker nach vorne zu bringen. Ich freue mich darauf, weiter mit euch gemeinsam zu kämpfen und die freiheitliche Kraft stärker als jemals zuvor zu machen. Ganz nach dem Motto: Niederösterreich zuerst“, so Landbauer.