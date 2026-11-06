  • 06.11.2026, 17:21:03
  • /
  • OTS0140

FPÖ - Nepp: NEOS in Wien nur noch SPÖ-Fußabtreter

Ausweitung der Dienstgeberabgabe schafft neues Rollenverständnis in der Stadtregierung

Wien (OTS) - 

Dass die SPÖ alles besteuert, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist bekannt. Doch die Ausweitung der Wiener Dienstgeberabgabe offenbart für FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp nun eine weitere, bemerkenswerte Dimension: „Ausgerechnet jene Ausnahmen, die die NEOS noch als wirtschaftspolitischen Erfolg für sich reklamiert haben, fallen nun mit ihrer Zustimmung.“

„Die NEOS haben offenbar vergessen, wofür sie einmal angetreten sind. Früher wollten sie Unternehmen entlasten, heute helfen sie der SPÖ, ihnen noch tiefer in die Tasche zu greifen. Das S in NEOS steht inzwischen offenbar für all jene Sozialisten, die den Betrieben das letzte Hemd ausziehen wollen. Was dürfen die NEOS in dieser Stadtregierung eigentlich noch, außer nicken?“, fragt Nepp.

Besonders widersinnig sei die zusätzliche Belastung bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. „Wer Menschen über 55 länger im Erwerbsleben halten will, darf ihre Beschäftigung nicht gleichzeitig verteuern. Die Stadtregierung schafft damit genau jene Hürden, die sie angeblich abbauen möchte“, so Nepp abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright