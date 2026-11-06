FPÖ - Nepp: NEOS in Wien nur noch SPÖ-Fußabtreter

Wien (OTS) -

Dass die SPÖ alles besteuert, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist bekannt. Doch die Ausweitung der Wiener Dienstgeberabgabe offenbart für FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp nun eine weitere, bemerkenswerte Dimension: „Ausgerechnet jene Ausnahmen, die die NEOS noch als wirtschaftspolitischen Erfolg für sich reklamiert haben, fallen nun mit ihrer Zustimmung.“

„Die NEOS haben offenbar vergessen, wofür sie einmal angetreten sind. Früher wollten sie Unternehmen entlasten, heute helfen sie der SPÖ, ihnen noch tiefer in die Tasche zu greifen. Das S in NEOS steht inzwischen offenbar für all jene Sozialisten, die den Betrieben das letzte Hemd ausziehen wollen. Was dürfen die NEOS in dieser Stadtregierung eigentlich noch, außer nicken?“, fragt Nepp.

Besonders widersinnig sei die zusätzliche Belastung bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. „Wer Menschen über 55 länger im Erwerbsleben halten will, darf ihre Beschäftigung nicht gleichzeitig verteuern. Die Stadtregierung schafft damit genau jene Hürden, die sie angeblich abbauen möchte“, so Nepp abschließend.