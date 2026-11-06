AVISO: Pressekonferenz „Ergebnisse aus 3 Jahren iKMPLUS: Kompetenzen der Schüler/innen am Ende der Sekundarstufe I“

Wien (OTS) -

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS), stellen die Ergebnisse aus 3 Jahren iKMPlus für Österreichs Sekundarstufe I (AHS-Unterstufe und Mittelschule) vor. Der erste Bundesergebnisbericht fasst die Ergebnisse des 1. Erhebungszyklus (2023-2025) der individuellen Kompetenzmessung PLUS für die 8. Schulstufe auf Österreich- und Bundeslandebene zusammen. Er gibt Aufschluss darüber, wie gut Österreichs Schülerinnen und Schüler die Bildungsstandards erreichen.

Für die Teilnahme bitten wir um Anmeldung unter [email protected]

Pressekonferenz „Ergebnisse aus 3 Jahren iKMPLUS: Kompetenzen der Schüler/innen am Ende der Sekundarstufe I“

Datum: 10.11.2026, 08:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bildungsministerium

Wasagasse 2

1090 Wien

Österreich