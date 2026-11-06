Helga Krismer: „Für den rot-weiß-roten Sieg braucht es Finish im Marchfeld, wobei Agrana und Raiffeisen eine Staffel übernehmen müssen“

St. Pölten (OTS) -

Die heute bekannt gewordene Lösung für die heimische Tiefkühlgemüseproduktion nach dem angekündigten Rückzug des Ardo-Konzerns aus Groß-Enzersdorf ist für die Grüne Klubobfrau und Landessprecherin Helga Krismer ein wichtiges Signal der Zuversicht. „Seit Wochen war für uns klar: Die Gemüsebäuerinnen und Gemüsebauern im Marchfeld sowie die Konsument*innen in ganz Österreich brauchen eine verlässliche, rot-weiß-rote Perspektive. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt mehrere heimische Betriebe Verantwortung übernehmen und die Verarbeitung auf mehrere Beine gestellt wird. Das gibt den bäuerlichen Familien neue Perspektiven und stärkt unsere regionale Lebensmittelversorgung“, betont Helga Krismer.

Besonders positiv bewertet die Grüne Klubobfrau, dass künftig nicht mehr alles von einem einzigen Werk abhängen soll: „Das ist heute ein wirklich guter Tag für das Marchfeld. Die Bäuerinnen und Bauern haben gemeinsam mit heimischen Betrieben eine neue Perspektive geschaffen. Wenn wir Risiken auf mehrere Schultern verteilen, verteilen wir gleichzeitig auch die Chancen. Genau darin liegt die große Stärke dieser Lösung.“

Für Helga Krismer zeigt die Entwicklung, wie viel aus eigener Kraft möglich ist: „Das Marchfeld steht seit Generationen für hochwertige Lebensmittel und bäuerliches Können. Dieses Wissen, diese Erfahrung und diese regionale Wertschöpfung müssen erhalten bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass hier noch mehr möglich ist. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass auch künftig Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld kommt, unsere Bäuerinnen und Bauern davon leben können und die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin heimische Qualität im Tiefkühlregal finden.“

„Das Marchfeld hat Zukunft. Heute ist ein guter Tag, um wieder mit Zuversicht nach vorn zu blicken. Für den rot-weiß-roten Sieg braucht es engagiertes Finish, wobei Agrana und Raiffeisen eine Staffel übernehmen müssen“, so Helga Krismer abschließend.