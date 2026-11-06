ÖAMTC: Lange Staus im Raum Wels nach Unfall auf der A25

Wien (OTS) -

Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich laut ÖAMTC auf der Welser Autobahn (A25) im Baustellenbereich zwischen Wels-Ost und Weißkirchen in Fahrtrichtung Linz ein Unfall. Beteiligt waren ein Pkw und ein Lkw.

Die A25 musste in Fahrtrichtung Linz gesperrt werden. Die Staus bauten sich im Nachmittagsverkehr rasch aus und reichten über den Knoten Wels bis auf die Innkreis Autobahn (A8) zurück. In der Gegenrichtung war aufgrund der Aufräumarbeiten zwischenzeitlich ein Fahrstreifen nicht befahrbar. Auch auf den Ausweichstrecken durch das Welser Stadtgebiet, insbesondere auf der B137 und der B1, kam der Verkehr nur sehr langsam voran.

Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs www.oeamtc.at/apps

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