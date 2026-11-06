1.786 Schüler:innen bei der AK Kids Messe „Berufe zum Angreifen" in Wieselburg

St. Pölten (OTS) -

Spaß beim Ausprobieren hatten am Donnerstag und Freitag zahlreiche Schüler:innen aus Scheibbs, Tulln, Melk, Amstetten und St. Pölten bei der dritten Berufsorientierungsmesse „AK-Kids: Berufe zum Angreifen“ am Messegelände Wieselburg. „Bei der Messe haben die Kinder und Jugendlichen direkten Kontakt zu Betrieben aus der Region und nähern sich spielerisch dem Thema Arbeit“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich lud Kinder ab dem Volksschulalter zum Mitmachen, Ausprobieren und Informieren ein. Zahlreiche Firmen, Schulen und Institutionen der Region gaben einen kindgerechten Überblick über Berufsmöglichkeiten. Die Kinder konnten zwei Tage lang in die Berufswelt reinschnuppern, ihr handwerkliches Geschick mit Materialien, Geräten und Maschinen testen. „Wir können es uns nicht leisten, auf die Talente und Stärken unserer Kinder zu verzichten und lassen sie in diesen wichtigen Zukunftsthemen nicht alleine. Daher beginnen wir bereits früh, den Kindern und Jugendlichen die Vielfalt an Ausbildungen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näherzubringen. Es ist wichtig, dass das breite Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten bekannt wird. Und wenn die persönlichen Stärken und der passende Beruf zusammengeführt werden, ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.

Die richtige Begabung als Schlüssel zum Erfolg

Ein Beruf, der zu den eigenen Interessen und Talenten passt, ist der beste Start in ein erfolgreiches und zufriedenes Leben. „Die Fülle an Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten ist heute so groß wie wohl noch nie zuvor. Umso wichtiger ist ein möglichst breites und umfassendes Angebot zur Berufsorientierung. Denn wer einen Beruf, eine Ausbildung ergreift, die zu den persönlichen Interessen passt, hat einen ganz wesentlichen Punkt auf dem Weg zu beruflichem Erfolg und zu einem zufriedenen Leben schon geschafft. Deshalb hat Berufsorientierung auch für die Sozialpartner Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer NÖ eine besondere Bedeutung, die sich in zahlreichen gemeinsamen Initiativen ebenso zeigt wie hier bei der Messe ‚Berufe zum Angreifen der AK Niederösterreich“, betont Helmut Schwarzl, Obmann der Sparte Industrie namens der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Gute Ausbildung macht sich bezahlt

Für AK Niederösterreich Direktor Mag. Karl Heigel ist eine gute Ausbildung eine Investition in die Zukunft. Er verweist darauf, wie wichtig es ist, dass Kinder die Vielfalt der Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten kennen lernen: "Wir sehen bei dieser Messe sehr anschaulich, wie die Jugendlichen verschiedenste Berufe und Tätigkeiten ausprobieren und dadurch entdecken, welche Fähigkeiten sie haben. So erhalten sie ein viel umfassenderes Bild, welcher Ausbildungsweg für sie der richtige ist. Wie wir anhand vieler Untersuchungen sehen, ist eine gute und passende Ausbildung der Schlüssel für die spätere gute Berufskarriere." Das sieht auch Peter Müllner, Geschäftsstellenleiter des AMS Scheibbs so: „Kinder sollten früh entdecken können, was ihnen Freude macht und wo ihre Stärken liegen. Bei der Messe „Berufe zum Angreifen“ probieren sie verschiedene Tätigkeiten aus und lernen Betriebe aus der Region kennen. So gewinnen sie einen Einblick in die Vielfalt der Ausbildungswege und können später bewusster entscheiden. Eine gute Ausbildung schafft die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.“

Ausblick: Termine 2027

Auch 2027 ist die frühe Berufsorientierung der Kinder und Jugendlichen ein wichtiger Programmschwerpunkt der AK Niederösterreich. Die Termine für Vösendorf und Wr. Neustadt sind bereits fixiert. Von 11. bis 12. Februar 2027 findet die AK Kids BO-Messe "Berufe zum Angreifen" im Eventhotel Pyramide Vösendorf statt, von 3. bis 4. Juni 2027 ist sie in den Kasematten Wr. Neustadt zu Gast.

Infos: akyoung.at/bza