  • 06.11.2026, 14:00:33
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  • OTS0119

ORF-„Pressestunde“ mit Johannes Pressl, Präsident Gemeindebund Österreich, ÖVP

Am 8. November um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Keimzelle Österreichs – das sind die Gemeinden. 2092 gibt es aktuell, lediglich 59 davon sind schuldenfrei. Das sagt einiges darüber aus, womit Gemeinden kämpfen: Die Aufgaben sind vielfältiger als die Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Das Problem ist nicht neu – es verschärft sich nur. Welche Möglichkeiten haben Gemeinden noch, zu investieren? Was wurde aus dem Wunsch, die Grundsteuer zu erhöhen, was aus der Reformpartnerschaft und was aus dem Vorhaben, mehr Mitsprache auf EU-Ebene zu erlangen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 8. November 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Petja Mladenova, „Kronen Zeitung“, und Hans Bürger, ORF.

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