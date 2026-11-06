Wiener Wissenschaftsball 2027: Enorme Nachfrage zum Start des Kartenverkaufs

Wien (OTS) -

Sperrfrist: Montag, 9.11., 09.00 Uhr (frei für Montagausgaben) Kartenverkauf für den 12. Wissenschaftsball am 23. Jänner 2027 startet im Webshop

Der Wissenschaftsball entwickelt sich immer mehr zu einem Publikumsmagneten der Wiener Ballsaison. Bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart ist die Nachfrage aus dem In- und Ausland enorm. Ab sofort können Karten für den 12. Wissenschaftsball am 23. Jänner 2027 unter www.wissenschaftsball.at/shop/ gebucht werden. Die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert: 150 Euro für reguläre Karten, 60 Euro für Studierende. Auch Tische können im Webshop gebucht werden. Die Logen sind bereits ausverkauft.

Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Gerade in fordernden Zeiten ist es wichtig, ein klares Bekenntnis zu Wissenschaft und Aufklärung abzulegen. Die Stadt Wien macht dies mit der konsequenten Förderung gesellschaftlich relevanter Forschung. Sei es durch die Analyse der so tückischen Covid-Folgeerkrankung ME/CFS, die Etablierung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands am neuen Standort am Steinhof oder die Aufarbeitung des literarischen Archivs von Elfriede Jelinek durch die Wienbibliothek im Rathaus: Der Wissenschaftsball rückt diese und andere Leistungen ins Rampenlicht und erweist sich einmal mehr als europaweit sichtbarer Leuchtturm populärer Wissenschaftsvermittlung.“

Oliver Lehmann, Vorsitzender des Organisationskomitees: „Im Vorjahr haben wir durch unsere Kooperation mit Wien Tourismus weltweit über 360 Artikel und knapp eine Milliarde Impressions auf digitalen Plattformen generiert. Das zeigt, welche internationale Aufmerksamkeit der Forschungsstandort Wien mit dem Ball erzielen kann. Der Wissenschaftsball repräsentiert die Vielfalt, Größe und Exzellenz der Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und Forschungseinrichtungen im Großraum Wien. Und genau das feiern die rund 4.000 Gäste bei Wiens jüngstem Traditionsball.“

Das Programm in den Festsälen des Rathauses folgt dem Motto „Excellence and entertainment = excellent entertainment“: Die Ballgäste erhalten Einblicke in die Welt des Mikrobioms – also der Gemeinschaft von Mikroorganismen und ihrer genetischen Information, die einen Organismus wie den menschlichen Körper besiedeln. Eine Kostprobe: Alleine im Mundraum des Menschen tummeln sich bis zu 100 Milliarden Mikroorganismen – das entspricht ungefähr der Zahl der Sterne in der Milchstraße. Weitere Präsentationen gestatten es, Vesikel erfahrbar zu machen – jene mikroskopisch kleinen Bläschen, die von Zellen abgegeben werden, um biologische Informationen und Botenstoffe zu transportieren. Zudem werden bislang optisch nicht erfassbare Hirnstrukturen mithilfe der neuen 3D-Mikroskopie-Technik LICONN visualisiert – Nature 2026 hat sie zu einer der „seven technologies to watch“ gewählt. Und anlässlich des 300. Geburtstags des Botanik-Pioniers Nikolaus Jacquin gibt es eine Entdeckungsreise durch dessen globales Netzwerk.

In gewohnt exzellenter Qualität gibt es Live-Musik von Walzer und Jazz über Soul bis zu Tango, inklusive Eröffnungskomitee und Mitternachtsquadrille.

Erneut bilden die Rektor:innen, Präsident:innen und Leiter:innen aller Wiener Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen sowie der ÖAW, IIASA und des ISTA das Ehrenkomitee und unterstreichen so die Relevanz von Wien als wichtigsten Universitäts- und Forschungsstandort Mitteleuropas. Höhepunkte des Programms werden im Lauf der kommenden Wochen ebenso bekannt gegeben wie die Ballbotschafter:innen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft.

Ein besonderer Programmpunkt ist die Vienna Lecture on Science Communication am Vortag des Balls: Am Freitag, den 22. Jänner, 16.00 Uhr, spricht mit Rainer Esser einer der profiliertesten Medienmanager des deutschsprachigen Raums im Festsaal der ÖAW über den Zusammenhang von Qualitätsjournalismus, lebhafter Demokratie und guter Wissenschaftskommunikation. Esser war 27 Jahre lang Geschäftsführer des ZEIT-Verlags, seit Februar 2026 ist er dessen Aufsichtsrat und Geschäftsführer der DvH Medien, die Miteigentümerin des Verlags ist. Die Teilnahme ist gratis, die Anmeldung erforderlich: www.wissenschaftsball.at/vienna-lecture-27/

Kostenfreie Fotos vom Ball 2026 zum Download: https://www.wissenschaftsball.at/bilder-2026/