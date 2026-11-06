Bauernbund sieht starken Erfolg für die heimische Gemüseproduktion

Wien (OTS) -

Nach der angekündigten Schließung des Ardo-Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf gibt es neue Absatzmöglichkeiten für die betroffenen Gemüsebauern im Marchfeld. Mehrere heimische Unternehmen übernehmen als Abnehmer und bauen ihre Verarbeitung aus. Damit kann weiterhin Gemüse aus dem Marchfeld in Österreich verarbeitet und vermarktet werden. Für den Österreichischen Bauernbund ist diese gemeinsam erarbeitete Lösung ein wichtiger Erfolg für die Bauernfamilien und die heimische Lebensmittelversorgung. „Das ist eine richtig gute Nachricht für unsere Bäuerinnen und Bauern und für alle, denen heimische Lebensmittel am Herzen liegen. Dieser Erfolg zeigt, was möglich ist, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Nach Wochen der Unsicherheit entstehen neue Perspektiven für unsere Bauernfamilien. Der beharrliche Einsatz von vielen Seiten hat sich gelohnt“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.



Strasser dankt Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc, LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf, dem designierten Präsidenten der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Lorenz Mayr sowie der ETG und allen beteiligten Unternehmen für ihren Einsatz. „Sie haben sich mit ganzer Kraft dafür eingesetzt, dass unsere Bauernfamilien weiterhin Gemüse anbauen und vermarkten können. Mein Dank gilt auch allen, die im Hintergrund verhandelt, neue Partner gesucht und konkrete Möglichkeiten geschaffen haben. Besonders unsere bäuerlichen Familienbetriebe und Genossenschaften zeigen, wie viel Kraft und Zusammenhalt in unserer Landwirtschaft stecken“, so Strasser.



Mit neuen Abnehmern, darunter Waldland, und dem angekündigten Ausbau bei Schneider’s Gemüseland wird die heimische Verarbeitung auf eine breitere Grundlage gestellt. Für den Bauernbund ist das ein wichtiges Signal für die Zukunft der Lebensmittelproduktion in Österreich. „Genau dieser Zusammenhalt macht uns stark und zeichnet den Bauernbund aus. Wir bleiben dran, bringen Menschen zusammen und arbeiten an Lösungen. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, schafft noch keinen Absatz für unsere Bauern. Entscheidend ist, Verantwortung zu übernehmen und etwas weiterzubringen. Diesen Weg gehen wir gemeinsam weiter“, hält Strasser abschließend fest.