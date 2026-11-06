SPÖ-Termine von 9. bis 15. November 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 9. November 2026

Bundesminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der europäischen Finanzminister*innen (Ecofin) in Brüssel teil.

Die Präsidentin der PACE, SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr ist in New York und leitet die Sitzungen des PACE-Unterausschusses für Außenbeziehungen (Sub-Committee on External Relations). Auf dem Programm stehen außerdem Treffen, u.a. mit der stellvertretenden Generalsekretärin der UN.

9.00 Uhr Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures und Bundesministerin Korinna Schumann nehmen am Gedenken und der Kranzniederlegung anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome 1938 an der Shoah Namensmauern Gedenkstätte teil (Ostarrichipark/Otto-Wagner-Platz, 1090 Wien, Nordeingang OeNB).

18.30 Uhr das Karl-Renner-Institut lädt zur Buchpräsentation „Der Anfang der Diktatur“ mit Oliver Lubrich, Regina Fritz und Michael Rosecker. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/buchprasentation-der-anfang-der-diktatur (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler spricht Begrüßungsworte bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer der Novemberpogrome im Bank-Austria-Salon im Alten Rathaus (Wipplingerstraße 6–8, 1010 Wien).

19.00 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt besucht das Spiel Österreich – USA bei der Damen-Eishockey-WM (Esbjerg, Dänemark).

DIENSTAG, 10. November 2026

11.30 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Pressekonferenz „ÖBB Leistungssportprogramm“ teil (Sportcenter Donaustadt).

MITTWOCH, 11. November 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

11.30 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann und Staatssekretärin Michaela Schmidt nehmen an der Pressekonferenz „Ausbau der Täglichen Bewegungseinheit in Schulen“ teil (VS Halirschgasse, Wien).

14.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann ist bei der Eröffnung des Zoonosenhauses für die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Mödling (2340, Robert-Koch-Gasse 17).

17.30 Uhr Im Palais Epstein findet eine Veranstaltung des SPÖ-Parlamentsklubs und der SPÖ-Frauen mit der österreichischen Filmemacherin und Autorin Käthe Kratz statt. Anmeldung unbedingt erforderlich unter: [email protected] (Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler und Staatssekretärin Michaela Schmidt nehmen an der Verleihung des Österreichischen Frauenpreises 2026 teil (Nationalbank, Wien).

DONNERSTAG, 12. November 2026

10.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.30 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler nimmt an der Pressekonferenz zur Wiedereröffnung des Volkskundemuseums in Wien teil.

16.30 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler spricht Begrüßungsworte bei der Überreichung des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst an Ernst Molden (Kassensaal, Hohenstaufengasse 3).

17.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Ausstellungseröffnung „Hier Kreisky!“ mit Rudolf Scholten, Gerhard Zeiler, Maria Mesner und Eva Menasse. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/hier-kreisky (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

17.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises teil (Parlament, Nationalratssaal).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Podiumsdiskussion mit Wolfgang Maderthaner, Karin Moser, Michael Rosecker und Bernd Dobesberger zum Thema „100 Jahre Linzer Parteiprogramm“. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/100-jahre-linzer-parteiprogramm (Central Linz, Landstraße 36, 4020 Linz).

FREITAG, 13. November 2026

10.00 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler ist beim Spatenstich für Österreichs größtes Filmdepot in Laxenburg (Zentralfilmdepot Laxenburg, Parkweg 89, 2361 Laxenburg).

18.30 Uhr Bundesminister Markus Marterbauer hält einen Vortrag bei einer Veranstaltung in Trofaiach in der Steiermark (StadtKULTURsaal Trofaiach, Gößgrabenstraße 17, 8793 Trofaiach).

SAMSTAG, 14. November 2026

18.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide lädt zur Veranstaltung „Kultur schafft Zukunft: Gefährdete Vielfalt: Was der Rechtsruck in der Europäischen Union und in Oberösterreich für Kultur und Demokratie bedeutet“. Gast ist u.a. Landesrat und Landesparteivorsitzender der SPÖ Oberösterreich Martin Winkler (Tabakfabrik Linz, Hörsaal 0).

(Schluss) lw/mb