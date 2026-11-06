„kulturMONTAG“ am 9. November: Neue Lady-Di-Biografie, 90er-Interview mit Wolf Biermann, Schlöndorffs „Heimsuchung“ im Kino

Wien (OTS) -

Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMONTAG“ am 9. November 2026 thematisiert u. a. die kürzlich erschienene Lady-Di-Biografie „Swan Song – Diana, meine Schwester“ von Charles Spencer, bringt ein Interview mit dem deutschen Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann anlässlich dessen 90. Geburtstags sowie der ersten Veröffentlichung aus dessen Tagebüchern und berichtet über Volker Schlöndorffs jüngstes Werk – die Verfilmung von Jenny Erpenbecks Jahrhundertroman „Heimsuchung“, die demnächst in die heimischen Kinos kommt.

Anschließend an das Magazin zeigt ORF 2 anlässlich der Jubiläen 50 Jahre Arena Wien und 20 Jahre 5/8erl in Ehr’n ein Kurzporträt des legendären Kulturraums und ein im September aufgezeichnetes Arena-Konzert der Kultband.

„Swan Song – Diana, meine Schwester“ – Charles Spencers Biografie von Lady Di

Fast drei Jahrzehnte nach Lady Dianas Tod erzählt ihr jüngerer Bruder Charles Spencer in seiner Ende September erschienenen Biografie „Swan Song – Diana, meine Schwester“ aus seiner persönlichen Perspektive vom Leben der Prinzessin von Wales. Er erinnert sich an die gemeinsame Kindheit, Dianas Weg zur globalen Ikone und die letzten Tage vor ihrem Tod im Jahr 1997. Die renommierte ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert ordnet das Buch ein. Die Journalistin berichtete von 2008 bis Ende 2025 aus London und beobachtete über viele Jahre die britische Politik und Gesellschaft. Auch Charles Spencers eigene Kindheit kommt zur Sprache: Seine Erfahrungen im Internat Maidwell Hall schilderte er bereits in seinen Memoiren „A Very Private School“.

Lieder gegen das Verstummen – 90. Geburtstag von Wolf Biermann

Am 15. November wird der deutsche Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann 90. Der kürzlich bei der Viennale gezeigte Dokumentarfilm „Biermann“ von Jens Meurer zeichnet die Lebensgeschichte des streitbaren Künstlers nach und lässt diesen weitgehend selbst erzählen: von seiner Kindheit und seinem Weg in der DDR bis zu seiner Ausbürgerung 1976 nach einem Konzert in Köln. Mit ORF-Literaturexpertin Katja Gasser spricht Biermann über sein Leben und Werk. Anlass ist auch der im Oktober erschienene erste Band seiner bislang unveröffentlichten Tagebücher: „Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher – Über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall“.

„Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte“ – Volker Schlöndorffs Erpenbeck-Verfilmung im Kino

Ein Haus an einem märkischen See wird zum Schauplatz deutscher Geschichte: Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“) bringt den gefeierten Jahrhundertroman „Heimsuchung“ von Booker-Preisträgerin Jenny Erpenbeck auf die Leinwand. Als bildgewaltiges Historiendrama spannt der Film einen Bogen von den Goldenen 1920ern über den Nationalsozialismus und die DDR-Diktatur bis zum Mauerfall 1989. In den Hauptrollen sind Lars Eidinger, Martina Gedeck, Susanne Wolff und Ulrich Matthes zu sehen. Nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes eroberte die Produktion in Deutschland zum Kinostart Platz eins der Arthouse-Charts. Ab 13. November ist „Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte“ in den österreichischen Kinos zu sehen.

„Arena Wien – 50 Jahre Protestkultur“ und „20 Jahre Wiener Soul: 5/8erl in Ehr’n“ (ab 23.15 Uhr)

Entstanden aus der Besetzung eines Schlachthof-Areals Ende Juni 1976 in Wien-St. Marx ist die Arena heute aus dem Kulturleben der Bundeshauptstadt nicht mehr wegzudenken. Der ORF stellt den legendären Schauplatz von fünf Jahrzehnten Musik- und Kulturhistorie anlässlich seines heurigen 50. Geburtstags einmal mehr ins Rampenlicht und zeigt das Kurzporträt „Arena Wien – 50 Jahre Protestkultur“. Darin treffen die bewegte Geschichte der Arena und das 20-jährige Bestehen der Kultband 5/8erl in Ehr'n aufeinander: Die Gruppe prägt mit Soul, Mundart und Wienerlied den Sound der Stadt und steht – wie die Arena selbst – für musikalische Freiheit, Humor und Tiefgang. Das im September 2026 aufgezeichnete Jubiläumskonzert von 5/8erl in Ehr'n in der Arena Wien bildet den perfekten Ausgangspunkt, um in die Historie dieses besonderen Ortes einzutauchen und seine Bedeutung für Kreativität, Vielfalt und das authentische Wien hautnah zu erleben.