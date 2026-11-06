„Tatort“-Kult-Duo verabschiedet sich: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer am 10. November in „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen am Dienstag, dem 10. November 2026, um 22.00 Uhr – und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON – zu einer neuen Ausgabe „Willkommen Österreich“. Zu Gast sind dieses Mal Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, die mit Jahresende ihre „Tatort“-Rollen ablegen (finaler Fall „Dann sind wir Helden“ am 27. Dezember um 20.15 Uhr als ORF-2-Premiere und auf ORF ON). Im launigen Talk über Abschiede und Neuanfänge erzählen die beiden von neuen Projekten sowie Herausforderungen und verraten, was sie an der gemeinsamen Arbeit am meisten vermissen werden. An den Start geht auch Österreichs beste Riesentorläuferin Julia Scheib, die mit den „Willkommen Österreich“-Hosts über Siegesfreuden und Schockmomente auf der Piste spricht.

Danach stellt sich die Frage: Ist das Schicksal der „Sheep“ bereits besiegelt? In der finalen Folge der ORF/ZDF-Miniserie am Dienstag, dem 10. November, um 22.55 Uhr in ORF 1 wurde der Stall in ein Hochsicherheitsgefängnis verwandelt, doch so schnell geben die Schafe nicht auf! Um 23.15 Uhr lädt ein Making-of dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen der Serie zu werfen.

„Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Ein Kultduo verabschiedet sich! 15 Jahre lang waren Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer gemeinsam als Ermittlerduo Bibi Fellner und Moritz Eisner im Wiener „Tatort“ zu sehen, Harald Krassnitzer nahm die On-Air-Spurensuche schon 1999 auf. Mit Ende des Jahres beenden die beiden nun ihre „Tatort“-Karriere. Wie man würdevoll aus einer Kultrolle abtritt, was sie ihren Nachfolgern mit auf den Weg geben und auf welche Rollenangebote die beiden in Zukunft hoffen, erzählen sie Stermann und Grissemann im launigen Talk über Wehmut und Wiener Schmäh.

Julia Scheib ist von ihrem Abschied als Profi-Skirennläuferin noch weit entfernt, seit 2018 ist sie Teil der ÖSV-Riesentorlauf-Weltcupgruppe und konnte vergangenes Jahr mit fünf Weltcupsiegen die Riesentorlauf-Kugel gewinnen sowie ihr Olympiadebüt feiern. Was sich die Steirerin für diese Saison vornimmt und wie sie ihre bisherigen Rückschläge und Verletzungen überwunden hat, verrät Scheib den „Willkommen Österreich“-Hosts am Dienstag.

Letzte Folge und Making-of der ORF/ZDF-Miniserie: „Sheep“-Finale am 10. November in ORF 1

In der finalen Folge der ORF/ZDF-Miniserie wurde der Stall in ein Hochsicherheitsgefängnis verwandelt, doch so schnell geben die Schafe nicht auf! Um 23.15 Uhr wirft ein Making-of einen Blick hinter die Kulissen der Serie zu werfen.

Für die international bereits doppelt ausgezeichnete (Student Award in der „Short Form Competition“ bei Cannesseries 2026 sowie Beste Short Form Serie beim Seriencamp Festival 2026) Miniserie „Sheep“, die bei der diesjährigen Televisionale in Weimar auch im Rennen um den MDM Debütpreis für die beste Regie-Debütleistung des Jahres in Fernsehen und Streaming ist, standen echte Schafe vor der Kamera, die mittels Animation „zum Sprechen gebracht“ wurden. Hinter der Serie steht das junge österreichische Kreativduo Alex Reinberg und Leni Gruber, die Drehbücher erarbeiteten sie gemeinsam mit Sebastian Huber. Als Sprecher:innen der „Sheep“ sind Merlin Sandmeyer, Birgit Minichmayr, Roland Düringer, Jella Haase, Michael Ostrowski, Verena Altenberger, Günther Lainer, Marlene Hauser, Christoph Fritz, Berni Wagner, Salka Weber u. v. a. im Einsatz.

Auf ORF ON stehen alle Folgen von „Sheep“ bereits jetzt zum Streamen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Serie sind unter https://presse.ORF.at zu finden.

„Sheep“ ist eine Produktion der HORSE&FRUITS Filmproduktion in Ko-Produktion mit ORF und ZDF, gefördert von FERNSEHFONDS AUSTRIA und Land Niederösterreich.