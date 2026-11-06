SPÖ-Seltenheim: „Österreich will keinen Austro-Trump“

Wien (OTS) -

„Die Österreicherinnen und Österreicher haben eine klare Meinung: Einen Trump-Verschnitt im Kanzleramt will hier niemand. Nur einer hat das noch nicht verstanden – Herbert Kickl“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zur aktuellen Hajek-Umfrage für ATV. Laut dieser sprechen sich 82 Prozent gegen einen Bundeskanzler wie Donald Trump aus, selbst bei den FPÖ-Wähler*innen sind es 71 Prozent. „Herbert Kickl und seine FPÖ haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Trump als großes Vorbild sehen: Trump sagt ‚America first‘, Kickl sagt ‚Österreich zuerst‘. Trump bekämpft kritische NGOs, Kickl tut es ihm nach. Den menschengemachten Klimawandel leugnen beide. Das ist kein Zufall, das ist ein Programm aus einem Guss“, so Seltenheim heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Wie dieses Programm in der Praxis aussieht, könne man derzeit in den USA beobachten: „Mehr internationale Konflikte, Kürzungen für die arbeitenden Menschen und Steuergeschenke für Superreiche. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben Trump für diese verfehlte Politik gerade bei den Midterms die Rechnung präsentiert.“

Die SPÖ stehe für das Gegenteil: „Wir arbeiten in der Regierung für Stabilität, leistbares Leben und einen starken Standort. Wer Österreich voranbringen will, braucht Verlässlichkeit – keinen Austro-Trump“, schließt Seltenheim. (Schluss) th/mb