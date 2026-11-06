Advent im Schloss Walpersdorf

Walpersdorf (OTS) -

Von 27. bis 29. November 2026 lädt Lederleitner zur Adventausstellung in die historischen Räumlichkeiten des Schlosses. Liebevoll gestaltete Wohnwelten, ausgewählte Dekorationen und besondere Geschenkideen zeigen, wie vielseitig die Vorweihnachtszeit ist. Zahlreiche Aussteller ergänzen die Ausstellung mit ihren eigenen Kreationen und machen den Besuch zu einer Entdeckungsreise. Doch Schloss Walpersdorf ist nicht nur im Advent einen Besuch wert: Das ganze Jahr über präsentiert Lederleitner hier Möbel, Wohnaccessoires und Ideen für ein schönes Zuhause. Wer seine Wohnräume gestalten möchte, findet bei der persönlichen Einrichtungsberatung Unterstützung – von der ersten Idee bis zum durchdachten Wohnkonzept. So bietet das Schloss zu jeder Jahreszeit Gelegenheit, Neues zu entdecken, Lieblingsstücke zu finden und sich inspirieren zu lassen.

Wohn- & Adventausstellung im Schloss Walpersdorf

Von 27. bis 29. November 2026 lädt Lederleitner zur Adventausstellung ins Schloss Walpersdorf. In den historischen Räumlichkeiten erwarten Sie ausgewählte Weihnachtsdekorationen, besondere Geschenkideen und zahlreiche Aussteller mit ihren individuellen Kreationen. Entdecken Sie außerdem Möbel, Wohnaccessoires und vielfältige Einrichtungsideen.

Datum: 27.11.2026 - 29.11.2026

Art: Ausstellungen

Ort: Schloss Walpersdorf

Schlossstraße 2

3131 Walpersdorf

Österreich

URL: https://www.lederleitner.at/aktuelles/adventausstellung.html