NEOS Wien/Währing: Bürgerversammlung war deutlicher Ruf nach Überarbeitung des Konzepts

Wien (OTS) -

Im Pfarrsaal der Gemeinde St. Gertrud fand gestern die Bürgerversammlung zum Aumannplatz statt, die NEOS gemeinsam mit ÖVP und FPÖ per Minderheitenrecht gemäß Stadtverfassung beantragt haben. Das Interesse war enorm und der Saal überfüllt, sodass die Menschen bis in den Innenhof standen.

Bereits dieser Umstand zeigt deutlich, wie sehr die geplante Umgestaltung des Aumannplatzes die Menschen im Bezirk beschäftigt. Eine Bürgerin brachte eine Auswertung der Bim-Blockaden durch Falschparker mit und argumentierte, wie sich der zusätzliche Autoverkehr auf der Währinger Straße, ausgelöst durch die geplante Verkehrsführung, auch auf den öffentlichen Verkehr negativ auswirken würde.

Ein anwesender Lehrer betonte, dass mit dem für das Projekt vorgesehenem Budget fünf Schulen beschattet werden könnten. Gerade der letzte Sommer mit Temperaturen von bis zu 40 Grad in einigen Klassenzimmern hat deutlich vor Augen geführt, dass Klimawandelanpassung an Schulen oberste Priorität in der Bezirkspolitik haben muss. Der begrünte Aumannplatz zählt hingegen nicht zu den Hitzeinseln im Bezirk. Hier würden laut NEOS Währing kleinere Maßnahmen, wie beispielsweise durch Tactical Urbanism ausreichen, um eine Verbesserung für die Menschen vor Ort zu erzielen.

„Der gestrige Abend hat uns bestätigt, dass die derzeitige Planung nicht den Wünschen der Währingerinnen und Währinger entspricht und eine Überarbeitung des Konzepts nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus Sicht der Menschen dringend notwendig ist. Dass die Bezirksvorstehung auch gestern nicht die Möglichkeit genutzt hat, mit den Menschen konstruktiv über den Aumannplatz zu diskutieren und gemeinsam nach einer besseren Lösung zu suchen, ist eine weitere vergebene Chance. Wer Politik für die Menschen machen will, muss sich ihre Wünsche und Sorgen auch anhören und ernstnehmen“, so Manuela Sumah-Vospernik, Bezirkssprecherin der NEOS in Währing.

NEOS Währing ersuchen Grüne und SPÖ eindringlich, die vorgebrachten Argumente der Bürger:innen ernst zu nehmen und gemeinsam zukunftsfitte Alternativen auszuarbeiten.