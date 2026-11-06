  • 06.11.2026, 12:07:33
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Einladung zur PK der Wiener Volkspartei: Causa MA 11 - Aufklärung jetzt!

Wien (OTS) - 

Die Wiener Kinder und Jugendhilfe (MA 11) steht seit geraumer Zeit im Zentrum massiver Kritik. Wiederkehrende und schwerwiegende Missstände werfen ein kritisches Licht auf die Strukturen und Abläufe dieser Magistratsabteilung. Gerade dort, wo es um den Schutz und das Wohl von Kindern und Jugendlichen geht, braucht es aber höchste Professionalität, Transparenz und klare Verantwortlichkeiten.

Im Rahmen dieser Pressekonferenz werden die aktuellen Entwicklungen beleuchtet, strukturelle Probleme aufgezeigt sowie weitere parlamentarische Maßnahmen angekündigt.


Teilnehmer:

  • Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei
  • Sabine Keri, Gemeinderätin und Familiensprecherin der Wiener Volkspartei


Termin: Dienstag, 10. November 2026, 09:30 Uhr


Ort: Wiener Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal im Erdgeschoss, 1010 Wien


Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

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Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

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