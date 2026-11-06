  • 06.11.2026, 11:38:32
  • /
  • OTS0084

Erste Spuren im Schnee: In Ramsau am Dachstein hat die Langlaufsaison begonnen

- Dank Snowfarming stehen im WM-Stadion bereits rund drei Kilometer Loipen zur Verfügung - „Nordic Winter Opening“ vom 3.-6.12.lädt zum Ausprobieren, Dazulernen und Genießen ein

Schladming/Ramsau am Dachstein (OTS) - 

Im international renommierten Trainingszentrum Ramsau am Dachstein hat die Langlaufsaison bereits begonnen. Dank Snowfarming und Beschneiung können sich Profis, Nachwuchskader und Hobbyläufer einen frühen Trainingsstart sichern. Bereits im November legen sie ihre ersten Kilometer im WM-Stadion am Ramsauer Plateau zurück, nachdem sie in den vergangenen Wochen schon am Dachstein-Gletscher ideale Loipenverhältnisse nutzen konnten. Nationalteams und Nachwuchskader aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und weiteren Ländern schätzen die professionelle Infrastruktur ebenso wie ambitionierte Freizeitsportler. Mit dem „Nordic Winter Opening“ vom 3. bis 6. Dezember folgt ein besonderer Höhepunkt zum Saisonbeginn >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse@schladming
-dachstein.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WND

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Tourismusverband Schladming-Dachstein

Rückfragen & Kontakt

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse@schladming
-dachstein.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright