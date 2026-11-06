Erste Spuren im Schnee: In Ramsau am Dachstein hat die Langlaufsaison begonnen

Schladming/Ramsau am Dachstein (OTS) -

Im international renommierten Trainingszentrum Ramsau am Dachstein hat die Langlaufsaison bereits begonnen. Dank Snowfarming und Beschneiung können sich Profis, Nachwuchskader und Hobbyläufer einen frühen Trainingsstart sichern. Bereits im November legen sie ihre ersten Kilometer im WM-Stadion am Ramsauer Plateau zurück, nachdem sie in den vergangenen Wochen schon am Dachstein-Gletscher ideale Loipenverhältnisse nutzen konnten. Nationalteams und Nachwuchskader aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und weiteren Ländern schätzen die professionelle Infrastruktur ebenso wie ambitionierte Freizeitsportler. Mit dem „Nordic Winter Opening“ vom 3. bis 6. Dezember folgt ein besonderer Höhepunkt zum Saisonbeginn >>



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