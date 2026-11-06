Österreichische Herkunft, bewusster Genuss und Andi Herzog: Wiener Zucker zeigt seine „Zuckerseiten"

Wien (OTS) -

Mit Andi Herzog als neuem Testimonial entwickelt Wiener Zucker die bekannte Kampagnenidee „Die Zuckerseiten Österreichs“ weiter und stellt dabei jene Momente in den Mittelpunkt, in denen sich das Leben von seiner genussvollen Seite zeigt.

Die Kampagne verbindet österreichische Herkunft mit bewusstem Genuss und der kulinarischen Vielfalt des Landes. Gemeinsam mit Andi Herzog zeigt Wiener Zucker, was österreichischen Genuss ausmacht: selbst gebackene Köstlichkeiten, traditionelle Familienrezepte und die Freude daran, Genussmomente miteinander zu teilen.

Ab 09. November 2026 wird die Kampagne österreichweit über TV, digitale Bewegtbildformate (Streaming & Mediatheken) sowie auf Social Media und im Radio ausgespielt. Ab Dezember sorgen Citylights in allen Landeshauptstädten zusätzlich für Sichtbarkeit.

Eine starke Marke, zeitgemäß erzählt

Wiener Zucker zählt zu den bekanntesten Marken Österreichs und steht seit Jahrzehnten für Qualität, Vertrauen und österreichische Herkunft. Mit der Weiterentwicklung der

„Zuckerseiten Österreichs“ macht die Marke ihre Stärken sichtbar und verbindet ihre Identität mit einem zeitgemäßen Zugang zu Genuss.

Die Kampagnenidee ist weit mehr als ein Werbeslogan. Sie ist eine Haltung: für österreichische Lebensart, dessen Charme und für die kleinen Genussmomente, die den Alltag besonders machen.

„Wir müssen die Marke Wiener Zucker nicht neu erfinden, wollen aber wieder stärker zeigen, wofür sie seit Generationen steht: für österreichische Herkunft, Qualität, Vertrauen und die Freude an bewusstem Genuss“, so Martina Steinberger-Voracek, Executive Vice President AGRANA Zucker GmbH.

„Die ‚Zuckerseiten Österreichs‘ sind dafür die ideale Kampagnenplattform. Sie schaffen Raum für zeitgemäße, österreichische Genussmomente – sympathisch, authentisch und mit einem Augenzwinkern.“

Verwurzelt in Österreich, nah am Genuss

Die „Zuckerseiten Österreichs“ stehen für die besonderen Genussmomente, die unser Land ausmachen – vom selbst gebackenen Kuchen bis zur selbst gemachten Marmelade und Keksen nach Familienrezept. Wiener Zucker wird aus heimischen Zuckerrüben hergestellt und bringt damit ein Stück österreichische Landwirtschaft in die Küchen des Landes.

Andi Herzog wird zum „Zuckergoscherl“

Die bekannte Kampagnenidee wird mit Andi Herzog neu erzählt. Er bringt mit seinem bodenständigen Charme eine authentische und österreichische Note in die Kampagne und zeigt als wahres „Zuckergoscherl“, wie viel Freude in selbst gemachten Genussmomenten steckt.

Er verkörpert genau jene Mischung aus Sympathie und Authentizität, die die

„Zuckerseiten“ ausmacht. Mit Humor und einem Augenzwinkern knüpft Wiener Zucker auf diese Weise an seine unverwechselbare Kommunikation an und entwickelt die

„Zuckerseiten Österreichs“ mit neuen Geschichten zeitgemäß weiter. So wird die Kampagne auch für jüngere Generationen erlebbar.

Für die kreative Umsetzung arbeitet Wiener Zucker mit Demner, Merlicek & Bergmann (DMB.) zusammen. Die Agentur hat die Marke bereits über viele Jahre hinweg kreativ geprägt.

Mit Andi Herzog und der Weiterentwicklung der „Zuckerseiten Österreichs“ schafft Wiener Zucker eine Kampagnenwelt, die österreichische Herkunft, zeitgemäßen Genuss und die besondere Lebensart des Landes miteinander verbindet.