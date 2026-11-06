  • 06.11.2026, 11:21:03
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  • OTS0077

„Das Gespräch“ zum Thema „Wer zahlt unsere Zukunft?“

Am 8. November um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Zeiler, Blaha, Ochsner und Rogenhofer

Wien (OTS) - 

Den Kindern soll es einmal besser gehen. Dieses Versprechen hat Österreich über Jahrzehnte getragen. Doch inzwischen fürchten viele, dass es nicht mehr gilt. Ist das Wohlstandsversprechen gebrochen, der Generationenvertrag nicht mehr einlösbar? Jobs, Klima, Pensionen: Wie gerecht sind die Lasten in Österreich verteilt oder gerät der soziale Friede auch hierzulande ins Wanken?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 8. November 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit Gerhard Zeiler, der einen Wechsel an der SPÖ-Spitze ausgelöst hat und sich jetzt mit einem eigenen Thinktank in die Politik einmischen will, der Chefin des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts, Barbara Blaha, dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Niederösterreich, Kari Ochsner, und mit Katharina Rogenhofer, Gründerin des KONTEXT-Instituts für Klimafragen.

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