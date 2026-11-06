LH-Stv. Landbauer: Regionalbusverkehr im Wienerwald gesichert

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung haben die Fachleute der NÖVOG die Verkehrsleistungen für 19 Regionalbuslinien in der Region Wienerwald neu vergeben. Die Verkehrsverträge starten im August 2027. Im Rahmen des Vergabeverfahrens konnten die Verkehrsunternehmen Dr. Richard und N-Bus mit ihren Angeboten überzeugen. „Wir sichern das Busangebot im Wienerwald, damit Schüler, Pendler und Familien weiterhin verlässlich ans Ziel kommen. Im nächsten Schritt wollen wir das öffentliche Verkehrsangebot in den Regionen Wienerwald und Tullnerfeld deutlich ausweiten“, betont Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer. Dabei soll mit Ziel eines Betriebsstartes im Jahr 2030 ein integrierter öffentlicher Verkehr umgesetzt werden, also die Kombination von LEOpoldi Regionalbussen und leoPOLDI Anrufsammeltaxis. Für diese Weiterentwicklung der Regionen Tullnerfeld und Wienerwald wurden mit der jetzigen „Zwischenausschreibung“ die Weichen gestellt.

Das nunmehr ausgeschriebene Verkehrsangebot umfasst insgesamt 19 Buslinien und verbindet 13 Gemeinden zwischen Wien, Sieghartskirchen, Tulln, Neulengbach und Hainfeld. Das Verkehrsgebiet umfasst rund 63.000 Einwohner (ohne Wien). Im Rahmen der Neuausschreibung wurde das bestehende Angebot optimiert und an die Nutzung der Fahrgäste angepasst. In den nächsten Monaten bis zum Betriebsstart im August 2027 werden die konkreten neuen Fahrpläne im Detail erstellt und kommuniziert.

Der Leistungsumfang beträgt rund 2,2 Millionen gefahrene Regionalbus-Kilometer pro Jahr und wird künftig von den langjährigen NÖVOG Partnerunternehmen Dr. Richard und N-Bus erbracht. Die Buslinien verbinden die Gemeinden untereinander und stellen wichtige Verbindungen in Richtung Wien sowie zu den umliegenden Regionen und Schulstandorten sicher. Die neu vergebenen Linien betreffen die Gemeinden Purkersdorf, Gablitz, Tullnerbach, Pressbaum, Sieghartskirchen, Asperhofen, Eichgraben, Maria Anzbach, Altlengbach, Neulengbach, Brand-Laaben, Neustift-Innermanzing und Hainfeld.

Der aktuelle Auftrag läuft bis voraussichtlich Mitte 2030, wenn auch der laufende Vertrag in der benachbarten Region Tullnerfeld ausläuft. Künftig können somit beide Regionen zusammengelegt werden. Fahrgäste profitieren dann von einer regionsübergreifenden Verkehrsplanung, die noch besser auf die überregionalen Fahrgastströme – etwa Richtung Tulln/Tullnerfeld oder auch umgekehrt Wien Hütteldorf eingehen kann.

Weitere Informationen: Kommunikation NÖVOG, Georg Huemer, Telefon: 02742/360 990-1311, Mobil: 0664/88374482, E-Mail: [email protected]