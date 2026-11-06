Ab 10. November: Salztorbrücke wird für den KFZ-Verkehr vorsorglich gesperrt

Wien (OTS) -

Ab 10. November 2026 wird die Salztorbrücke, die den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk seit ihrer Eröffnung 1961 über den Donaukanal verbindet, für PKW und LKW vorsorglich gesperrt. Sie nähert sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer und wird ab 2028 abgebrochen und ab 2029 neu errichtet. Mit der Sperre für LKW und PKW wird nun in einem ersten Schritt die Belastung der Brücke reduziert, die sichere Nutzung für Fußgänger*innen, Radler*innen und den Citybus 2A bis zum Abbruch der Brücke ist weiterhin gewährleistet.

Die Sperre betrifft den motorisierten Individualverkehr in beide Fahrtrichtungen. Die Umleitung erfolgt in Richtung 1. Bezirk über die Roßauer Brücke, in Richtung 2. Bezirk über die Augartenbrücke und die Marienbrücke. Eine entsprechende Wegweisung wird eingerichtet.

Laufendes Monitoring der Salztorbrücke

Wiens 855 Brücken unterliegen strengsten Sicherheitskontrollen. Die für Brücken zuständige Abteilung Brückenbau und Grundbau (MA 29) kontrolliert und prüft die Bauwerke regelmäßig. Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden 2024, die eine ähnliche Spannstahlkonstruktion wie die Wiener Salztorbrücke hatte, wurden die Untersuchungen nochmals intensiviert und der Zustand mittels eingebauter Sensoren im Dauer-Monitoring überwacht. Zu Jahresbeginn wurde eine Expert*innen-Kommission eingerichtet, um den Zustand der Brücke intensiv zu beobachten und zu bewerten. „Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hat für uns oberste Priorität. Auf Basis der umfassenden Untersuchungen sowie der fachlichen Empfehlungen wurde der weitere Zeitplan für die Zukunft der Salztorbrücke konkretisiert. Die Sperre für den motorisierten Individualverkehr ist eine vorsorgliche Maßnahme, um die Belastung der Brücke zu reduzieren und den sicheren Betrieb weiterhin zu gewährleisten. Die Brücke bleibt für Fußgängerinnen, Radfahrerinnen und den Citybus 2 A sicher nutzbar“, betont Wolfgang Strenn, Abteilungsleiter der MA 29 - Brückenbau und Grundbau.

So geht es weiter:

Die MA 29 überwacht den Zustand der Salztorbrücke weiterhin laufend. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die langfristige Erneuerung des Bauwerks,, und die Planungen für die Neukonstruktion. Es folgen Ausschreibung, Wettbewerb und Umlegung der Versorgungsleitungen. Nach Abschluss der Vorarbeiten beginnt mit Anfang 2028 der Abbruch der Brücke, mit Beginn 2029 startet die Neuerrichtung. Der Neubau der Salztorbrücke wird den Anforderungen einer modernen und zukunftsorientierten Mobilität gerecht. Sie steht dann wieder allen Verkehrsteilnehmer*innen zur Verfügung. Radfahrer*innen erhalten mehr Platz und attraktivere Verbindungen, Fußgänger*innen profitieren von einer komfortableren und sichereren Querung. Auch die Nutzung durch Busse bleibt gewährleistet.

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