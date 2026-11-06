TELEIOS 2026: Auszeichnung für das Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl

St. Pölten (OTS) -

Das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Zwettl wurde beim TELEIOS 2026 in Baden mit dem ersten Platz in der Kategorie Führungskultur ausgezeichnet. Der renommierte TELEIOS ist der österreichische Preis für Qualität in der Altenpflege und wird vom Lebenswelt Heim Bundesverband alle zwei Jahre für umgesetzte Projekte in Pflegeheimen vergeben.

„Das ist eine großartige Auszeichnung, auf die wir in Niederösterreich wirklich stolz sein können. Gute Pflege beginnt bei guter Führung. Das Team im PBZ Zwettl zeigt auf beeindruckende Weise, wie gelebte Werte im Arbeitsalltag spürbar werden, für die Mitarbeitenden ebenso wie für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ich gratuliere dem gesamten Team des PBZ Zwettl von Herzen zu diesem großartigen Erfolg und bedanke mich für das außergewöhnliche Engagement“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auch der Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, Andreas Reifschneider, zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: „Der Erfolg des PBZ Zwettl zeigt, welchen hohen Stellenwert eine werteorientierte Führungskultur in unseren Pflege- und Betreuungszentren einnimmt. Die ,6 E‘ stehen für einen Führungsansatz, der Qualität, Verantwortung und Menschlichkeit verbindet. Diese Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung für das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Werte täglich leben und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Bewohnerinnen und Bewohner leisten.“

Prämiert wurde das Projekt „Die 6 E – Führungsleitbild PBZ Zwettl“: ein Führungsansatz, der sechs Werte zu einem verbindlichen Orientierungsrahmen für den Alltag macht – Evidenz, Effizienz, Ethik, Exzellenz, Entwicklung und Empathie.

Das Leitbild dient als sichtbarer Bezugspunkt – vor allem aber als Orientierung, wenn Entscheidungen begründet, Interessen abgewogen und Prioritäten gesetzt werden müssen. Der Anspruch dahinter: Führung soll Richtung geben und eigenverantwortliches Handeln ermöglichen, statt jeden Schritt vorzugeben.

„Ein Leitbild, das niemanden herausfordert, ist bloß Dekoration. Unsere sechs E müssen sich dort bewähren, wo Führung wirklich stattfindet: bei knappen Ressourcen, unterschiedlichen Interessen und unbequemen Entscheidungen. Und die Ersten, die sich daran messen lassen müssen, sind wir selbst“, so Roland Hofbauer, Kaufmännischer Direktor des PBZ Zwettl.

Pflegedirektorin Silvia Neugschwandtner betont den gemeinsamen Weg: „Keiner der sechs Werte steht über dem anderen. Wissen und Bauchgefühl, Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit – das müssen wir jeden Tag zusammenbringen. Dass eine Jury diese Arbeit so würdigt, freut uns enorm und die Anerkennung gehört dem ganzen Team.“

Die sechs E sind bewusst keine Rangliste. Erst im Zusammenspiel entsteht der Führungsanspruch des PBZ Zwettl: Entscheidungen sollen fachlich fundiert, wirtschaftlich verantwortbar und ethisch vertretbar sein – mit hoher Qualität, Raum für Entwicklung und dem Menschen im Mittelpunkt. So soll Führung nicht nur Orientierung geben, sondern auch nachvollziehbar und überprüfbar werden.

Weitere Informationen: Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl, Roland Hofbauer, Mobil: 0676/858757101, E-Mail: [email protected]