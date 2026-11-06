Windkraft Simonsfeld setzt Sonnenstromoffensive 2026 mit PV-Park in Niederleis fort

Ernstbrunn (OTS) -

Die Windkraft Simonsfeld setzt ihren konsequenten Ausbau heimischer Sonnenenergie mit dem bereits vierten errichteten bzw. bewilligten PV-Park im Jahr 2026 fort: In Niederleis (Bezirk Mistelbach, NÖ) errichtet das Energiewende-Unternehmen einen neuen PV-Park mit einer Leistung von 5,4 MWp. Dieser wird jährlich 5,8 Millionen kWh heimischen Sonnenstrom für mehr als 1.450 Haushalte erzeugen. Errichtung und Inbetriebnahme sind 2027 geplant.

Hybridpark: Wind und Sonne als starkes Team

Mit dem Projekt baut die Windkraft Simonsfeld einen weiteren bestehenden Energiestandort zum Hybridpark aus. Der neue PV-Park wird den Netzanschluss des eigenen Windparks in Kreuzstetten nutzen. „Wind und Sonne sind ein starkes Team. Indem wir bestehende Windparks um Photovoltaik erweitern und vorhandene Netzinfrastruktur gemeinsam nutzen, können wir heimischen sauberen Strom noch effizienter erzeugen und unsere Energieunabhängigkeit in NÖ weiter ausbauen“, erklärt Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld.

Agri-PV: Sonnenstrom kombiniert mit Landwirtschaft

Der neue PV-Park entsteht auf zwei Flächen mit Ost-West-ausgerichteten Modulen. Als Agri-PV-Anlage mit Schafbeweidung verbindet das Projekt zudem die Erzeugung erneuerbarer Energie mit landwirtschaftlicher Nutzung. Die Schafe übernehmen gleichzeitig die natürliche Pflege der Grünflächen.

Sonnenstromoffensive setzt sich fort

Nach dem PV-Park Ernstbrunn I, der im Mai in Betrieb genommen wurde, und weiteren im Jahr 2026 bewilligten PV-Parks in Wilfersdorf und Ernstbrunn, die sich bereits in Bau befinden, ist dies der vierte PV-Park, den die Windkraft Simonsfeld im Weinviertel (NÖ) errichtet: ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer unabhängigen, erneuerbaren, heimischen Energiezukunft.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit insgesamt 98 Wind- und Sonnenenergieanlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei produziert das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von über 163.000 Haushalten. Das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter*innen. Mit mehr als 2.750 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld zugleich eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

https://www.wksimonsfeld.at