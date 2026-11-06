  • 06.11.2026, 10:30:32
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AVISO: Expertentalk zur Finanzierung des Gesundheitssystems am Donnerstag 12.11., 18:00 Uhr, im APA-Pressezentrum

Der Schutzverband der Hausapotheken führenden ÄrztInnen lädt zum Expertentalk über die künftige Finanzierung des Gesundheitssystems

Wien (OTS) - 

Die Obfrau des Schutzverbandes Hausapotheken führender ÄrztInnen, die Vorarlberger Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin, Dr. Carmen Berti-Zambanini, lädt die VertreterInnen der Medien zum Expertentalk ein.

„Wie finanzieren wir künftig unser solidarisches Gesundheitssystem nachhaltig: Optimierung bestehender Strukturen, Anhebung der SV-Beiträge, allgemeine Selbstbehalte nach dem Beispiel der SVS und BVAEB, Pflegeversicherung, Ambulanzgebühren, Streichung von Kassenleistungen, etc?“

Folgende Experten haben zugesagt:

  • Köksal Baltaci, Gesundheitsexperte der Tageszeitung Die Presse
  • Dr. Alexander Biach, Generaldirektor der SVS
  • Dr. Carmen Berti-Zambanini, Vorarlberger Allgemeinmedizinerin und Obfrau des Schutzverbandes
  • Birgit Gerstorfer, MBA, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs


Donnerstag, 12. November 2026, 18:00 Uhr
APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Der Expertentalk wird auch als Online-Stream angeboten
https://events.streaming.at/hapo-20261112

Rückfragen & Kontakt

Schutzverband der Hausapotheken führenden Ärzte Österreichs
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hapo-schutzverband.at/

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