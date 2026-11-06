AVISO: Expertentalk zur Finanzierung des Gesundheitssystems am Donnerstag 12.11., 18:00 Uhr, im APA-Pressezentrum

Wien (OTS) -

Die Obfrau des Schutzverbandes Hausapotheken führender ÄrztInnen, die Vorarlberger Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin, Dr. Carmen Berti-Zambanini, lädt die VertreterInnen der Medien zum Expertentalk ein.

„Wie finanzieren wir künftig unser solidarisches Gesundheitssystem nachhaltig: Optimierung bestehender Strukturen, Anhebung der SV-Beiträge, allgemeine Selbstbehalte nach dem Beispiel der SVS und BVAEB, Pflegeversicherung, Ambulanzgebühren, Streichung von Kassenleistungen, etc?“

Folgende Experten haben zugesagt:

Köksal Baltaci, Gesundheitsexperte der Tageszeitung Die Presse

Dr. Alexander Biach, Generaldirektor der SVS

Dr. Carmen Berti-Zambanini, Vorarlberger Allgemeinmedizinerin und Obfrau des Schutzverbandes

Birgit Gerstorfer, MBA, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs



Donnerstag, 12. November 2026, 18:00 Uhr

APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Der Expertentalk wird auch als Online-Stream angeboten

https://events.streaming.at/hapo-20261112