Open House an der Angewandten: Einblicke in Werkstätten und Studienangebot

Wien (OTS) -

Am 10. November lädt die Angewandte dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und Studios, Werkstätten und Abteilungen der Universität zu entdecken. Von 10:00 bis 18:00 Uhr geben Studierende und Lehrende vor Ort einen persönlichen Einblick in den Studienalltag. Von 10:00 bis 16:00 Uhr können die zahlreichen Werkstätten der Universität erkundet werden, die als zentrale Orte des Erkenntnisgewinns und Experimentierstätten ein wichtiger Bestandteil in Lehre, Kunst und Forschung der Angewandten sind. Zu entdecken gibt es hier etwa das Robotics Lab, die Textiltechnologie das Coding Lab oder die Keramikwerkstatt.

Vor Ort und online wartet ein dichtes Programm auf Besucher*innen und informiert über das Studienangebot der Angewandten aus Kunst, Architektur, Design, Kunstpädagogik, Forschung und interdisziplinären Studien.

Neben den Hauptstandorten der Angewandten rund um den Oskar-Kokoschka-Platz im ersten Bezirk sind auch die Exposituren der Universität für Besucher*innen geöffnet: Am Salzgries 14 (1010 Wien) sind die Institute für Sprachkunst sowie Konservierung und Restaurierung zu finden, am Paulusplatz 5 (1030 Wien) die Abteilungen für Ortsbezogene Kunst sowie Skulptur und Raum. Im Heiligenkreuzerhof (1010 Wien) sind zwei Ausstellungen der Universitätsgalerie geöffnet, in der Postgasse 6 sind die Expanded Museum Studies zu finden.

Auch die Universitätsbibliothek, das International Office, das Angewandte Performance Lab, der Bereich Diversity, Equity, Inclusion sowie die Klasse für Alle sind bei Open House vertreten. Die Klasse für Alle als Weiterbildungsprogramm abseits von Aufnahmeprüfungen und dem regulären Studienangebot, richtet sich an alle, die sich für die Neugestaltung der Gesellschaft interessieren. Die Publikationsabteilung lädt zum Pop-Up-Bookshop ein, das Angewandte Interdisciplinary Lab (AIL) lädt zur Ausstellung in der ehemaligen Postsparkasse am Georg-Coch-Platz.

Standorte

Rund um den Oskar-Kokoschka-Platz sind die zentralen Universitätsgebäude in Gehdistanz voneinander entfernt, aber auch weitere Standorte der Universität haben ihre Türen geöffnet.

Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien

Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien (Infopoint)

Expositur Salzgries 14, 1010 Wien (Institut für Sprachkunst, Institut für Konservierung und Restaurierung, Textiltechnologie, Diversity, Equity, Inclusion)

Expositur Postgasse 6, 1010 Wien (Expanded Museum Studies)

Heiligenkreuzerhof, Schönlaterngasse 5, 1010 Wien (Universitätsgalerie der Angewandten)

Expositur Paulusplatz 5, 1030 Wien (Ortsbezogene Kunst, Skulptur und Raum, Werkstätte Analoge Fotografie)

Expositur Rustenschacherallee 2–4, 1030 Wien (Support Kunst und Forschung)

Infopoint

Studierende beantworten allgemeine Fragen und unterstützen bei der Orientierung.

Kurzeinführungen um 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 und 16:00 Uhr, anschließend starten jeweils Führungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.

Programm, Überblick über das Studienangebot sowie alle Zoom-Links für das Informationsprogramm online unter: openhouse.uni-ak.ac.at