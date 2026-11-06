  • 06.11.2026, 10:17:03
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FPÖ-Antauer: „Keine Integrationsmaßnahmen für Asylwerber"

Integrationsgesetz schafft Anreize für illegale Migration

Sankt Pölten (OTS) - 

„Jegliche Integrationsangebote für Asylwerber sind eine völlig falsche Botschaft und haben eine fatale Signalwirkung in Richtung illegaler Migration“, stellt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer betreffend die Novelle des Integrationsgesetzes klar.

„Es ist typisch, dass die EU und in der Folge natürlich ÖVP-Bauer und ÖVP-Brunner wieder mal in der Asyl- und Integrationspolitik über das Ziel hinausschießen. Illegale Migration darf keinesfalls, auch nicht durch niederschwellige Integrationsangebote, belohnt werden. Asyl ist und bleibt Schutz auf Zeit. Und danach muss der Migrant unser Land wieder Richtung Heimat verlassen“, so Martin Antauer abschließend.

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