65 Jahre Wiener Rotes Kreuz: Kunstauktion für den guten Zweck

Wien (OTS) -

Was Kunst und Menschlichkeit verbindet, zeigte sich gestern beim „Salon der Menschlichkeit” des Wiener Roten Kreuzes. Anlässlich ihres 65-jährigen Bestehens lud die Organisation zu einem Charity-Abend ins Haus der Industrie. Im Mittelpunkt stand der Auftakt für eine Online-Auktion, bei der Kunstinteressierte noch bis 15. November Werke ersteigern und damit Menschen in Not unterstützen können. Die Erlöse kommen dem Katastrophenhilfsdienst des Wiener Roten Kreuzes zugute.

Care-Arbeit sichtbar machen

Mit einer eigens für das Jubiläum geschaffenen Edition setzt die österreichische Künstlerin Nana Mandl ein Zeichen für jene Arbeit, die oft wenig gesehen und gewürdigt wird. In Zusammenarbeit mit der Druckwerkstatt Zein Editions entstanden Unikatgrafiken, die sich mit unsichtbarer Care-Arbeit auseinandersetzen.

„In meiner Arbeit geht es zurzeit vorrangig um das Sichtbarmachen unsichtbarer Care-Arbeit. Für mich geht es dabei vor allem um das Zusammenspiel von privater und wohltätiger Arbeit, die meist unbezahlt und daher leider zu oft geringgeschätzt bleibt” , sagt Nana Mandl.

Neben ihrer Edition umfasst die Auktion auch Einzelwerke von Eva Schlegel und Hannes Mlenek. Der Erlös stärkt den Katastrophenhilfsdienst des Wiener Roten Kreuzes und unterstützt damit die Hilfe für Menschen in Krisen- und Katastrophensituationen.

„Menschlichkeit bedeutet, Menschen in schwierigen Situationen nicht allein zu lassen. Dass Künstler*innen ihre Werke für diesen Zweck zur Verfügung stellen, freut mich besonders. So wird aus einem kulturellen Beitrag konkrete Hilfe für Menschen, die sie dringend benötigen” , betont Dr.in Gabriele Domschitz, Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes.

Ein Abend für Kunst und Engagement

Beim „Salon der Menschlichkeit” kamen Kunst, Musik und Kulinarik zusammen. Sternekoch Juan Amador steuerte eine eigens für den Charity-Abend kreierte Vorspeise bei. Sopranistin Ruriko Nakano sorgte für die musikalische Umrahmung. Der Abend stand ganz im Zeichen des Jubiläums und des gemeinsamen Engagements für Menschen in Not.

Die Auktion läuft noch bis 15. November

Wer die Arbeit des Wiener Roten Kreuzes unterstützen und dabei ein besonderes Kunstwerk erwerben möchte, kann noch bis 15. November 2026 online mitbieten. Zur Versteigerung stehen die Unikatgrafiken von Nana Mandl sowie Einzelwerke von Eva Schlegel und Hannes Mlenek.

INFOBOX

Salon der Menschlichkeit – Charity-Auktion zum 65. Jubiläum

Online-Auktion: 5.–15. November 2026

Auktion und Art Collectors Club:

www.wrk.at/artcollectorsclub

Spenden für das Wiener Rote Kreuz:

https://wien.roteskreuz.at/jubilaeum-wrk

Spenden an das Wiener Rote Kreuz sind steuerlich absetzbar.

Pressefotos

Pressefotos zum Download finden Sie hier.

(Fotos: Wiener Rotes Kreuz / Markus Hechenberger)

Über das Wiener Rote Kreuz

Das Wiener Rote Kreuz ist Teil des Österreichischen Roten Kreuzes und engagiert sich täglich für Menschen in Wien. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem Rettungs- und Krankentransporte, Katastrophenhilfe, Pflege und Betreuung, Aus- und Weiterbildung sowie verschiedene Angebote für besonders vulnerable Menschen. Rund um die Uhr stehen hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür im Einsatz. Wir sind da. Aus Liebe zum Menschen.