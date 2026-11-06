Manipulierte Halloween-Süßigkeiten: Polizei klärt weitere Fälle auf

Wien (OTS) -

Mit Stand Freitagmorgen, 6. November 2026, sind österreichweit insgesamt 28 Meldungen im Zusammenhang mit mutmaßlich manipulierten Halloween-Süßigkeiten eingegangen. Davon entfallen acht auf Niederösterreich, neun auf Oberösterreich, acht auf die Steiermark, zwei auf Wien sowie eine auf Salzburg.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen wurde zudem ein ursprünglich Wien zugeordneter Fall nach Niederösterreich überführt. Die betroffenen Personen waren im Bezirk Tulln unterwegs gewesen und hatten den verdächtigen Gegenstand erst zu Hause in Wien entdeckt und dort zur Anzeige gebracht. Aufgrund des tatsächlichen Tatortes wird dieser Fall nun Niederösterreich zugerechnet.

Die einzelnen Vorfälle werden umfassend geprüft, mögliche Zusammenhänge untersucht und sämtliche verfügbaren Ermittlungsansätze konsequent verfolgt.

Sieben Fälle bereits geklärt – Intensive Ermittlungsarbeit zeigt Erfolge

Die intensive kriminalpolizeiliche Arbeit zeigt weitere Ergebnisse: Von den bislang 28 gemeldeten Fällen konnten bereits sieben geklärt werden. Davon entfallen ein Fall auf Niederösterreich, zwei auf Oberösterreich, zwei auf die Steiermark sowie jeweils einer auf Salzburg und Wien.

In diesen Fällen dürften Kinder die Süßigkeiten selbst manipuliert haben, nachdem sie zuvor im Internet, in klassischen Medien oder in sozialen Medien von vergleichbaren Vorfällen erfahren hatten.

Dass innerhalb weniger Tage bereits sieben Fälle geklärt werden konnten, verdeutlicht die konsequente Ermittlungsarbeit der Polizei. Seit Beginn der koordinierten Ermittlungen am Dienstagvormittag werden Hinweise bundesweit abgeglichen, Erkenntnisse zusammengeführt und neue Ermittlungsansätze unmittelbar aufgegriffen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt leistet dabei einen wesentlichen Beitrag zur raschen Aufklärung.

Internet als möglicher Ausgangspunkt weiterer Manipulationen

Bereits zu Beginn der Ermittlungen wurde die Vermutung aufgestellt, dass das Internet bei der Verbreitung entsprechender Inhalte und der Nachahmung solcher Handlungen eine wesentliche Rolle spielen könnte. Diese Annahme hat sich in den bislang geklärten Fällen bestätigt. Ob auch weitere Vorfälle auf derartige Einflüsse zurückzuführen sind oder andere Hintergründe vorliegen, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Jeder Fall wird ernst genommen und ergebnisoffen geprüft

Das Bundeskriminalamt betont ausdrücklich, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse keine pauschalen Rückschlüsse auf die übrigen Fälle zulassen. Jeder gemeldete Vorfall wird weiterhin ernst genommen und sorgfältig untersucht. Die Ermittlungen erfolgen ergebnisoffen und in alle Richtungen. Dabei gilt es insbesondere, tatsächliche Manipulationen von möglichen Nachahmungshandlungen zu unterscheiden und allfällige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen zu erkennen.

Die Polizei wird auch weiterhin mit entsprechendem personellem und kriminalistischem Aufwand an der Aufklärung arbeiten. Die bisherigen Ermittlungserfolge unterstreichen die Bedeutung der konsequenten Ermittlungsarbeit und der engen bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit.

Kein harmloser Scherz – Polizei warnt vor strafrechtlichen Konsequenzen

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, derartige Handlungen als harmlosen Scherz zu betrachten oder entsprechende Online-Challenges nachzuahmen. Wer Süßigkeiten manipuliert, andere Personen bewusst in Angst versetzt oder dadurch Polizeieinsätze auslöst, muss je nach Sachverhalt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Jugendliche sind in Österreich ab 14 Jahren grundsätzlich strafmündig und können für strafbare Handlungen selbst zur Verantwortung gezogen werden.

Die Ermittlungen zu den weiteren gemeldeten Vorfällen werden mit unvermindertem Nachdruck fortgesetzt. Das Bundeskriminalamt wird die Öffentlichkeit weiterhin in regelmäßigen Abständen über gesicherte Erkenntnisse und wesentliche Entwicklungen informieren.