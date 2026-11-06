BYD hat die zufriedensten Händler der Top-10-Marken Österreichs

Wien (OTS) -

Der österreichische Händlerradar wird jährlich im Auftrag des A&W Verlags gemeinsam mit dem Bundesgremium des Fahrzeughandels (WKO), der Bundesinnung der Fahrzeugtechnik (WKO) und dem Verband Österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe (VÖK) durchgeführt. Die wissenschaftliche Umsetzung erfolgt durch puls Marktforschung. Für die Ausgabe 2026 wurden 493 Führungskräfte österreichischer Kfz-Markenbetriebe befragt.

Konkret wird in vielen Einzelaspekten die Händlerzufriedenheit sowie die Zusammenarbeitsqualität zwischen Händlerpartnern und Importeuren in Österreich erhoben. Mit 8,05 von 10 Punkten liegt BYD deutlich über dem Branchenschnitt von 6,92 Punkten und erzielt damit die höchste Bewertung unter den zehn absatzstärksten Marken in Österreich. Dabei belegt BYD den herausragenden 2. Platz im Gesamtranking aller 26 untersuchten Marken. Ein starkes Signal für die Marke und die BYD-Importeursgesellschaft und 100-prozentige DENZEL-Tochter CCI Car Austria GmbH sowie ein starkes Statement über die Zusammenarbeit mit ihren mittlerweile 60 österreichischen Handelspartnern.

„Als eine von nur drei Marken erhält BYD in diesem Jahr einen Gesamtscore größer 8,0. Das ist ein sehr guter Wert - gerade für einen Neueinsteiger.“ , betont Stefan Reiser, Geschäftsführer puls Marktforschung.

Stimmung unter BYD-Händlern am besten

Besonders beeindruckend: Beim Blick in die Zukunft ist BYD die klare Nummer 1. Ganze 100 Prozent der befragten BYD-Händler erwarten steigende Neuwagenverkäufe, 79 Prozent rechnen mit einer höheren Umsatzrendite. Auch bei den Gebrauchtwagen-Verkaufsaussichten liegt BYD vorne. Der Stimmungsindex erreicht mit 74 Punkten den Spitzenwert aller Marken.

„Besonders interessant bei BYD ist die Bewertung der Einzelkriterien: die Marke wird eben nicht primär mit günstigen Elektroautos verbunden, sondern mit einer zukunftsfähigen Marke, die attraktive Fahrzeuge anbietet. Zudem ist BYD in Österreich Benchmark im Außendienst-Bereich, beim partnerschaftlichen Kontakt zu den Importeurs-Verantwortlichen und bei der Hilfestellung bei dringenden Anliegen. Auch die Beziehungsqualität zwischen Importeur und Händlern stimmt also.“ , so Reiser.

Hersteller, Händler, Importeur – das Erfolgsdreieck.

Danijel Dzihic, Managing Director von BYD Österreich (CCI Car Austria GmbH), zeigt sich angesichts des Ergebnisses dankerfüllt: „Als wir im Jänner 2023 gestartet sind, haben wir unseren Partnern versprochen, dass wir die alten Geschäftstugenden Handschlagqualität, Erreichbarkeit und Lösungsorientierung leben werden. Insofern ist das Ergebnis eine unglaubliche Bestätigung, dass dieser Weg aufgegangen und angenommen wurde. Ich möchte mich bei allen BYD-HändlerInnen und all ihren Teams für die freundschaftliche Zusammenarbeit sowie bei allen CCI-MitarbeiterInnen für ihren Einsatz und die stetige Extra-Meile in den vergangenen Jahren von ganzem Herzen bedanken. Weil: Zufriedene HändlerInnen bedeuten zufriedene KundInnen – und darum geht’s an erster Stelle um nachhaltiges Wachstum von BYD in Österreich zu gewährleisten. Mein Dank gebührt aber auch dem Hersteller mit dem wir eine partnerschaftliche und lösungsorientierte Kooperation pflegen.“

Patrick Lang, Country Manager von BYD Europe in Österreich, bestätigt die Qualität der Kooperation zwischen Hersteller und Importeur: „Herzliche Gratulation! Auf Anhieb den 1. Platz unter den Top 10 meistverkauften Marken im Händlerradar zu erreichen ist eine außergewöhnliche Leistung und bestätigt meine Meinung, dass bei der CCI Car Austria starke Persönlichkeiten an einem Strang ziehen, deren Leidenschaft ansteckend wirkt und auf deren Worte Verlass ist. Es zeigt außerdem eindrücklich, dass Hersteller, Importeur und Händler als Team ein Erfolgsdreieck formen können, wenn jeder seine Qualitäten einbringt. Mit anderen Worten: Herzlichen Dank und Gratulation an die gesamte CCI!“

Über CCI Car Austria GmbH / BYD Austria: