Von KI bis Cybersecurity – so rüstet sich Wiens Wirtschaft für die Zukunft

Wien (OTS) -

„Innovation entsteht dort, wo neue Ideen auf konkrete unternehmerische Herausforderungen treffen. Genau das wollen wir mit den NOW Innovation Days ermöglichen; Orientierung geben, Wissen vermitteln und zeigen, wie neue Technologien in der Praxis echten Mehrwert schaffen können“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Rund 1.000 Unternehmer, Gründer und Innovationsinteressierte folgten der Einladung und nutzten die beiden Tage für Information, Austausch und konkrete Impulse für ihr Unternehmen.

Eine zentrale Botschaft zog sich durch die beiden Tage: Europa und Österreich haben bei Künstlicher Intelligenz viel zu bieten und müssen sich im internationalen Wettbewerb nicht verstecken. Entscheidend ist jetzt, schneller ins Tun zu kommen. Dafür braucht es neben guten Ideen und Know-how auch mehr Kapital für Forschung und Entwicklung sowie bessere Rahmenbedingungen, damit Innovationen rascher den Weg aus Forschung und Entwicklung in die Unternehmen finden.

Von Europas KI-Zukunft bis zum Reality-Check

Im Fokus standen die großen wirtschaftlichen und technologischen Fragen. Vanessa Cann beleuchtete in ihrer Keynote Europas Chancen im globalen KI-Wettbewerb. Experten diskutierten über digitale Souveränität „Made in Europe“ und darüber, welche Rahmenbedingungen Wien braucht, um für innovative Unternehmen und qualifizierte KI-Fachkräfte attraktiv zu bleiben. Beim „KI Reality-Check“ ging es auf Basis aktueller Studien und Befragungen darum, wie gut Unternehmen auf KI vorbereitet sind, wie KI heute bereits im Arbeitsalltag genutzt wird und wo Qualifizierungsbedarf besteht. Lukas Görög zeigte schließlich, welche Möglichkeiten KI-Agenten für Unternehmen eröffnen und wie die Zusammenarbeit von Menschen und KI in der Praxis aussehen kann.

Vom Wissen ins Tun

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der praktischen Anwendung: wie Unternehmen KI in Büroarbeit, Marketing und Buchhaltung einsetzen, ihr Unternehmenswissen für KI nutzbar machen und sinnvolle Anwendungsfälle identifizieren können. Auch rechtliche und sicherheitsrelevante Fragen kamen nicht zu kurz. Alexandra Ciarnau widmete sich den praktischen Auswirkungen der europäischen KI-Verordnung, Viktoria Horvathova zeigte, wie KI die Cybersecurity und die Bedrohung durch Phishing, Deepfakes und Social Engineering verändert.

In Masterclasses und Workshops konnten die Teilnehmer konkrete Anwendungen und Methoden kennenlernen. Networking-Formate wie „Meet & Match“ brachten Unternehmer und Experten miteinander ins Gespräch. Ergänzt wurde das Angebot durch Beratungen zu Gründung, Recht, Standort, Förderung und Finanzierung sowie die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Gewerbe anzumelden.

„Gerade bei Künstlicher Intelligenz geht es nicht darum, jedem Trend hinterherzulaufen. Entscheidend ist, herauszufinden, was zum eigenen Unternehmen passt und wo Technologie tatsächlich Arbeit erleichtert, Prozesse verbessert oder neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Wir wollen die Wiener Betriebe dabei unterstützen, diese Chancen selbstbewusst und verantwortungsvoll zu nutzen“, betont Kriz-Zwittkovits.