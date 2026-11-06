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Beste Birnenernte und Jahrhundertmost

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 14. November 2026, um 16.20 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - 

Während Hitze und Trockenheit vielen Landwirtinnen und Landwirten heuer eine schlechte Ernte beschert haben, spricht man im Mostviertel in Niederösterreich von der besten Birnenernte seit zehn Jahren. Es sind nicht nur viele Früchte, auch die Qualität ist hervorragend, weshalb die Most-Produzenten auf einen Jahrhundertmost hoffen, zeigt eine Reportage. Durch den heißen Sommer und die warmen Herbsttage haben die Mostbirnen bis zur Ernte noch eine zusätzliche Süße bekommen. Vom Birnenklauben und Mostpressen, vom Birnen-Whirlpool bis zur Gärung, Michael Oberaigner in St. Peter in der Au zeigt, wie aus den Birnen der fertige Most wird.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 14. November:

Schlussrunde beim Publikumsliebling

Unter dem Motto „Erhalten und Bewahren“ haben es drei Kandidaten in die letzte Runde der „Land und Leute Favoritenwahl“ geschafft. Die Hutmacherin in der Steiermark, der Bewahrer der Volkskultur in Kärnten und die Eisenbahnfreunde in Osttirol stehen im Finale zur Wahl des Publikumslieblings.

Wandlungsfähige Quitte

Roh ist sie kaum genießbar. Verarbeiten lässt sich die Quitte, eine der wandlungsfähigsten Früchte überhaupt, von Quittenkäse bis zum Saft. Der steirische Haubenkoch Jürgen Archam zeigt für die Rubrik „Genial gekocht – Nachhaltig versorgt“ auch pikante Variationen.

Gesundheitsvorsorge macht Schule

Aktionstage, wie die der Sozialversicherung der Selbständigen mit landwirtschaftlichen Fachschulen zeigen, wie Gesundheit und Sicherheit nachhaltig in der Schulkultur verankert werden können. In Andorf in Oberösterreich stellen sich die Schülerinnen und Schüler einer Gesundheits-Challenge.

Weinviertel DAC Reserve als Speisebegleiter

Mindestens sechs Monate muss Grüner Veltliner aus dem Weinviertel in Niederösterreich auf der Hefe reifen, um staatlich geprüfter Weinviertel DAC Reserve zu sein. Küchenchef Roland Krammer aus Hobersdorf im Weinviertel zeigt, zu welchen herzhaften Gerichten sie gut passt.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

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