Grüne Währing/Nossek, Veit zu Aumannplatz – ein lebenswerter Platz für Alle!

Wien (OTS) -

Der Aumannplatz in Währing wird ab dem kommenden Frühjahr umgestaltet. Der Platz wird dann zu einer Verweilzone mit viel Grünflächen und Verkehrsberuhigung. „Die geplante Neugestaltung des Aumannplatzes bringt eine bedeutende Verbesserung für die Aufenthaltsqualität und die Verkehrssicherheit am zentralen Platz in Währing. Sie macht aus einem überdimensionierten Kreisverkehr einen lebenswerten und klimafitten Platz für alle”, so Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.



Besonders freuen sich die Grünen, dass sehr viele Ideen und Anliegen der Bürger:innen zur Umgestaltung des Aumanplatzes aufgenommen wurden. „Wir nehmen die Wünsche der Bevölkerung ernst. Die überwiegende Zahl der Anliegen sind in die Planungen eingeflossen und wir freuen uns, dass diese nun mit dem Baustart im Frühjahr auch umgesetzt werden”, so Klubobfrau Raphaela Veit von den Grünen Währing.

Für den Aumanplatz vorgesehen sind:

Eine Fußgänger:innen-Zone auf der Währinger-Straßen-Seite des Platzes sowie eine Erweiterung der Parkfläche

Eine Baumreihe auf der Nordseite des Platzes und eine weitere westlich des Parks

Moderne Infrastruktur mit Sitzmöbeln, Hängematten, Wasserspiel, etc.

Eine neue, moderne WC-Anlage

Neue Parkbeleuchtung

Anbindung des Radwegs in der Währinger Straße an die fahrradfreundliche Schulgasse

Fahrbahnanhebungen bei Klostergasse und Vinzenzgasse für mehr Fußwegsicherheit

Besonders das Bürger:innen-Anliegen zum Erhalt der stadteinwärts führenden Verkehrsverbindung als zentrale Verkehrsachse von Pötzleinsdorf in die Innere Stadt ist berücksichtigt - anderes war auch in den Planungen nie vorgesehen. Eine Verdrängung des Autoverkehrs in die Seitengassen ist nicht zu erwarten.



Die geplante Fußgänger:innen-Zone ermöglicht sichere Schulwege und barrierefreie Mobilität für alle, die am Platz zu Fuß unterwegs sind. Neben der Verkehrsberuhigung wird mit der Umgestaltung vor allem der Wunsch nach mehr Begrünung erfüllt – insgesamt sind 27 zusätzliche Bäume am Platz vorgesehen. Und auch die vielfacht gewünschte moderne WC-Anlage wird errichtet. Ebenfalls Rücksicht genommen wird auf die Wünsche und Bedürfnisse der ansässigen Geschäftsleute – bei der Gestaltung des Platzes und vor allem während der Baustelle.



Das Projekt wird von Stadt und Bund mit ca. 60 % der Projektsumme gefördert, der verbleibende Betrag kann vom Bezirk gut finanziert werden.

„Wir freuen uns auf den Baustart im Frühjahr. Dann wird aus einem rundherum von Autos befahrenen Platz ein attraktiver, lebendiger und einladender Ort, der die Aufenthaltsqualität im Grätzl deutlich verbessert”, so Nossek und Veit abschließend.