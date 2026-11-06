Wirtschaftsministerium zeichnet 18 österreichische Betriebe für ihr Engagement in Sachen Energieeffizienz aus

Wien (OTS) -

„Vorhang auf!“ hieß es Anfang November für 18 heimische Unternehmen im Wiener Hotel Hilton Vienna Park. Sie wurden vor rund 180 Gästen von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes, für ihr Engagement im Bereich Energieeffizienz ausgezeichnet. Die Prämierung fand im Rahmen des siebenten Österreichischen Energieeffizienzkongresses statt, der jedes Jahr von DECA Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria veranstaltet wird. Die ausgezeichneten Betriebe sparen durch ihre Energieeffizienzmaßnahmen jährlich rund 4,95 Millionen kWh an Strom und Wärme und rund 13.800 Tonnen CO 2 ein.

„Für Unternehmen ist es entscheidend, Energie so effizient wie möglich einzusetzen und die Umstellung auf eine nachhaltige Energieversorgung wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Die ausgezeichneten Betriebe zeigen, wie sich mit erneuerbaren Energien und gut aufeinander abgestimmten Maßnahmen konkrete Effizienzverbesserungen und Kosteneinsparungen erzielen lassen. Damit stärken sie nicht nur ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zu einem zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort Österreich“, sagte Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner anlässlich der Verleihung.

Das Wirtschaftsministerium würdigt mit der Auszeichnung sowohl die erfolgreich umgesetzten Maßnahmen bestehender klimaaktiv Projektpartnerbetriebe als auch die ambitionierten Maßnahmenpläne von zehn neu hinzugekommenen Betrieben. Deren Aktionspläne zeigen, welche Schritte sie bis 2035 setzen, um ihre Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern, ihren Energieverbrauch weiter zu senken und schrittweise aus fossilen Energieträgern auszusteigen.

Mit der Unterzeichnung der „Zielvereinbarung Klimaschutz“ und der Umsetzung der Aktionspläne gehen diese Betriebe eine langfristige Partnerschaft mit klimaaktiv ein. klimaaktiv begleitet die Betriebe dabei mit fachlicher Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Vorhaben in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz.

Darüber hinaus steht klimaaktiv allen Unternehmen mit Know-how für mehr Energieeffizienz und Beratungsangeboten zum Energiesparen zur Verfügung. Nähere Informationen: www.klimaaktiv.at/unternehmen

Die ausgezeichneten Betriebe im Überblick (in alphabetischer Reihenfolge):

Berglandmilch eGen

Bilfinger Life Science GmbH

Braucommune in Freistadt

Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co KG

DSV Road Austria AG

Explorer Hotels Entwicklungs GmbH

Franz Dorner & Partner KG

Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle GmbH

SALESIANER MIETTEX GmbH

SENOPLAST Klepsch & Co. GmbH

Staufer Textilpflege GmbH

Stiebel Eltron GmbH

Theg Holding GmbH

UNIQA Insurance Group AG

Urban Jungle GmbH

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG

Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH

Details zu den ausgezeichneten Betrieben und deren Maßnahmen:

www.klimaaktiv.at/unternehmen/strategie/partnerschaften/klimaaktiv-betriebe-projektpartnerschaft/auszeichnung-der-klimaaktiv-betriebe-projektpartner-2026



Fotogalerie

www.klimaaktiv.at/bildergalerie/auszeichnung-klimaaktiv-betriebe-2026

Über klimaaktiv

klimaaktiv vermittelt und verbreitet das „Gewusst Wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energieeffizienz, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, Klimakommunikation, Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement. Die klimaaktiv Expertinnen und Experten bieten vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at