PROTO-TYPISCH NÖ: Von der Idee zum marktreifen Produkt

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Fördercall „PROTO-TYPISCH NÖ“ bringt das Land Niederösterreich innovative Ideen einen entscheidenden Schritt näher an die Marktreife. Mehr als 60 Projekte wurden im aktuellen Fördercall eingereicht, über 20 davon von der Jury zur Förderung ausgewählt. Mit insgesamt einer Million Euro Förderung wird damit ein Projektvolumen von rund fünf Millionen Euro ausgelöst. Im Fokus der Bewertung standen insbesondere Innovationsgehalt, technisches Risiko, Umsetzbarkeit und der Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Niederösterreich.

„Innovative Ideen sind die Grundlage für neue Produkte, zusätzliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Entscheidend ist, dass daraus auch funktionierende Lösungen entstehen, die sich am Markt behaupten können. Genau hier setzt PROTO-TYPISCH NÖ an: Wir unterstützen Unternehmen dabei, technologische Risiken in der Entwicklungsphase zu bewältigen, ihre Innovationen unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben und sie rascher in Richtung Marktreife zu bringen. Damit setzen wir einen konkreten Impuls im Rahmen der Wirtschaftsstrategie Niederösterreich 2030+ und stärken Wertschöpfung, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in Niederösterreich“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Gerade die Phase zwischen Entwicklung und Markteinführung stellt viele Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Ein Prototyp macht eine Idee erstmals greifbar und ermöglicht es, technische Funktionen zu überprüfen, Schwachstellen zu erkennen und Produkte unter realen Bedingungen weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist diese Phase mit Entwicklungsrisiken und Investitionen verbunden, noch bevor feststeht, ob ein Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann.

Die geförderten Projekte zeigen die vielfältige Innovationskraft niederösterreichischer Unternehmen. So entwickelt die WALDLAND Pflanzenveredelungs GmbH aus Kautzen einen Pressprototyp, mit dem sich aus Sonnenblumenkernen hochwertige, proteinreiche Lebensmittelzutaten gewinnen lassen. Die Cyberith GmbH aus St. Pölten arbeitet an einer motorisierten VR-Laufplattform, die eine natürliche Fortbewegung in alle Richtungen innerhalb virtueller Welten ermöglichen soll. Die Ing. Helmut Berger GmbH & Co KG aus St. Leonhard am Forst wiederum erprobt eine neue Technologie zur Herstellung recyclingfähiger Kunststoffdeckel für Lebensmittelverpackungen.

Die positiv beurteilten Projekte der niederösterreichischen Unternehmen erhalten eine Förderung in Höhe von 25 Prozent der förderbaren Projektkosten und von maximal 50.000 Euro pro Projekt. Insgesamt wurden im Rahmen des Calls eine Million Euro an Fördermitteln vergeben.