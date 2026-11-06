Grüne Wien/Pühringer, Berner zum Gedenken an Novemberpogrom: Kein Platz für Hass, Hetze und Antisemitismus

Wien (OTS) -

Kommenden Montag gedenkt ganz Wien der Novemberpogrome – in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisierten Nationalsozialisten in Deutschland und Österreich großflächig und systematisch Gewaltakte gegen die jüdische Bevölkerung. Die Zerstörung jüdischer Geschäfte, Wohnungen und Synagogen war der katastrophale Auftakt zur offenen Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung von Millionen Jüdinnen und Juden. Die Grünen Wien veranstalten und unterstützen in ganz Wien Gedenkveranstaltungen.



„Das gemeinsame Gedenken an die Novemberpogrome ist auch heute notwendig: Egal ob auf der Straße, in den Schulen oder in der Politik – wir müssen gemeinsam als Gesellschaft klar und unmissverständlich gegen Antisemitismus und für die Einhaltung der Menschenrechte auftreten. Zunehmender Rechtsextremismus, Hass und eine Politik, die spaltet statt versöhnt, dürfen keinen Platz in unserer Stadt haben”, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.

„Wir tragen in Österreich durch unsere Geschichte eine besondere Verantwortung – heute und für die Zukunft. Das Entsetzen über die Shoah verpflichtet uns, in der Gegenwart klar Haltung zu zeigen: Gegen Terror, gegen Ausgrenzung, gegen Antisemitismus und gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit”, so Ursula Berner, Sprecherin für Erinnerungspolitik der Grünen Wien.



In Wien war die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden während der Novemberpogrome besonders brutal. Nachbar:innen, Mitschüler:innen und Greißler:innen wurden zu Täter:innen. Wenige Tage nach dem 10. November begann die Deportation jüdischer Menschen in Konzentrationslager. „Das darf nie wieder geschehen – und das bedeutet, überall dort entschieden aufzustehen, wo Menschen bedroht, angegriffen oder ausgegrenzt werden”, betonen Pühringer und Berner abschließend.

Die Grünen Wien unterstützen Gedenkveranstaltungen in ganz Wien, darunter: