11.11. um 11:11 Uhr: Ganz Wien tanzt in den Fasching hinein

Wien (OTS) -

Pünktlich um 11:11 Uhr eröffnen am Mittwoch, den 11.11. die Wiener Tanzmeister und Tanzlehrer am Stephanslatz die Ballsaison 2025/26. Unter fachkundiger Anleitung werden wieder hunderte Tanzbegeisterte aus ganz Wien den Fasching und damit die Ballsaison mit einem der beliebtesten Publikumstänze begrüßen.

„Unsere Publikumsquadrille hat sich von einer kleinen Auftaktveranstaltung zu einem der Highlights der Ballsaison entwickelt. Jedes Jahr kommen mehr Wienerinnen und Wiener gezielt zu uns, um mitzutanzen. Zu ihnen gesellen sich dann noch zahlreiche Passanten, die sich spontan für die Walzerklänge begeistern“, erklärt Organisatorin Karin Lemberger, Präsidentin des Verbands der Wiener Tanzschulen, die davon ausgeht, dass die Quadrille heuer wieder ein besonderes Spektakel wird: „Es wird getanzt, es wird gefeiert und zum Abschluss werden noch Süßigkeiten verteilt und genossen – es wird wieder ein Fest.“

Dass die Ballsaison 2026/27 eine ganze Aneinanderreihung von Festen wird, davon geht Dominic Schmid, der Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien aus: „Wir rechnen auch heuer mit ausverkauften Bällen und somit rund 600.000 Besuchern. Damit ist allerdings auch der Plafond erreicht, mehr geht nicht, denn die Termine und die Locations sind voll ausgenützt.“ Und damit bringen die Bälle, so die inflationsangepasste Berechnung für die heurige Saison, rund 245 Millionen Euro an Wertschöpfung am Standort Wien. Schmid: „Die wirtschaftliche Stärke der Ballsaison liegt darin, dass sie eine ganze Wertschöpfungskette in Bewegung setzt. Ein Ballabend beginnt wirtschaftlich betrachtet lange vor dem ersten Walzer. Ballgäste kaufen oder leihen festliche Kleidung, besuchen Friseur- und Kosmetikstudios, gehen essen und nutzen Taxis oder andere Verkehrsmittel.“

Auf Basis der inflationsangepassten Berechnung entfallen pro Ballgast durchschnittlich rund 135 Euro auf Eintrittskarten und Tischreservierungen, 93 Euro auf Speisen und Getränke am Ball, 57 Euro auf Kleidung und Accessoires, 47 Euro auf ein Abendessen vor dem Ball, 41 Euro auf Friseur- und Kosmetikleistungen sowie 31 Euro auf Taxifahrten.