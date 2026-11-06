  • 06.11.2026, 09:00:33
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BMWKMS: AVISO/Pressekonferenz, 12. November: Ein neues Kapitel für das Volkskundemuseum Wien – Präsentation der umfassenden Sanierung

Wien (OTS) - 

Mit Mitteln aus dem EU-Aufbauplan „NextGenerationEU“ wurden im Rahmen des österreichischen Aufbau- und Resilienzplans auch wichtige Investitionen in den Kulturstandort Österreich getätigt. Dazu zählen umfassende Sanierungsvorhaben wie die bereits 2025 fertiggestellten Prater Ateliers und die Sanierung des Volkskundemuseum Wien, die nun im Detail präsentiert wird.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am 12. November 2026 werden die Sanierungsmaßnahmen und die Besonderheiten der denkmalgerechten Renovierung des historischen Gebäudes vorgestellt. Dabei wird ein Einblick in die Verbindung von Denkmalschutz, zeitgemäßer Museumsnutzung und zukunftsorientierter Infrastruktur gegeben.

Mit:

  • Andreas Babler, Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister
  • Patrick Lobis, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich
  • Gerald Beck, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft
  • Sylvia Schönolt, Bundesdenkmalamt
  • Matthias Beitl, Direktor des Volkskundemuseum Wien

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet ein geführter Rundgang durch das sanierte Gebäude mit Fotomöglichkeit statt. Gemeinsam mit den Architekten Christian Koblinger und Peter Rogl von Silberpfeil-Architekten ZT GmbH (Generalplanung/Architektur) werden ausgewählte Sanierungsmaßnahmen vorgestellt.

Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zu diesem Termin ein.

Datum: Donnerstag, 12. November 2026, 10:30 Uhr
Ort: Volkskundemuseum Wien, Laudongasse 15–19, 1080 Wien

Die Pressekonferenz wird nicht via Livestream übertragen.

Wir bitten um vorherige Anmeldung unter: [email protected]

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at

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