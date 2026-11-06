  • 06.11.2026, 09:00:03
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  • OTS0021

Vom Mitfühlen zum Handeln: Ökologische Empathie in der Klimakrise

Studienpräsentation, Di, 17. Nov. 2026, 18:00 Uhr, Otto-Mauer-Zentrum, Währingerstraße 2-4, 1090 Wien

Wien (OTS) - 

Ausgehend von der Frage, wie Gesellschaften mit bevorstehenden tiefgreifenden Veränderungen, unvorhersehbaren Risiken und einer unsicheren Zukunft im Kontext von Umwelt- und Naturschutz umgehen, wurde im Rahmen des vorliegenden Projekts untersucht, ob das Konzept der „ökologischen Empathie“ als psychologisches Instrument geeignet ist, den Zugang zu naturbezogenem Wissen zu modulieren, indem es Aufmerksamkeit und Sensibilität steigert und dadurch Motivation für umweltfreundliches Verhalten und Handeln generiert.

ANMELDUNG

Präsentation der CoV-Studie „Ökologische Empathie“
Dr.in Isabella Sarto-Jackson (Club of Vienna / Konrad-Lorenz-Institut)

Kommentar
Prof.in Bianca Vienni-Baptista (Boku)
Mag. Sebastian Öhner (Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien)

Moderation: Dr.in Sigrid Kroismayr

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
Email: [email protected]

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