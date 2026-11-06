Vom Mitfühlen zum Handeln: Ökologische Empathie in der Klimakrise

Wien (OTS) -

Ausgehend von der Frage, wie Gesellschaften mit bevorstehenden tiefgreifenden Veränderungen, unvorhersehbaren Risiken und einer unsicheren Zukunft im Kontext von Umwelt- und Naturschutz umgehen, wurde im Rahmen des vorliegenden Projekts untersucht, ob das Konzept der „ökologischen Empathie“ als psychologisches Instrument geeignet ist, den Zugang zu naturbezogenem Wissen zu modulieren, indem es Aufmerksamkeit und Sensibilität steigert und dadurch Motivation für umweltfreundliches Verhalten und Handeln generiert.

ANMELDUNG



Präsentation der CoV-Studie „Ökologische Empathie“

Dr.in Isabella Sarto-Jackson (Club of Vienna / Konrad-Lorenz-Institut)



Kommentar

Prof.in Bianca Vienni-Baptista (Boku)

Mag. Sebastian Öhner (Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien)



Moderation: Dr.in Sigrid Kroismayr