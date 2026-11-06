  • 06.11.2026, 08:44:32
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  • OTS0019

AVISO: Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments am 13. November 2026

Voranschlag der AK Niederösterreich auf der Tagesordnung

St. Pölten (OTS) - 

Das niederösterreichische Arbeitnehmer:innenparlament, die Vollversammlung der AK Niederösterreich, tritt am 13. November zu seiner Herbstsitzung zusammen. Neben den Anträgen und Resolutionen der Fraktionen steht außerdem der Voranschlag der AK Niederösterreich für 2027 auf der Tagesordnung.

Herbstsitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments

Programm:

Bericht von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzendem Markus Wieser

Bericht und Voranschlag 2027 von AK Niederösterreich-Direktor Karl Heigel

Anträge und Resolutionen

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Wir ersuchen um Anmeldung.

Datum: 13.11.2026, 12:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeitnehmer:innen-Zentrum der AK Niederösterreich
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AK Niederösterreich, Kommunikation
Christoph Baumgarten
Telefon: 05/7171 - 21926
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 13.11.2026, 12:30]

Arbeiterkammer Niederösterreich

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