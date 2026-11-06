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AVISO: Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments am 13. November 2026
Voranschlag der AK Niederösterreich auf der Tagesordnung
Das niederösterreichische Arbeitnehmer:innenparlament, die Vollversammlung der AK Niederösterreich, tritt am 13. November zu seiner Herbstsitzung zusammen. Neben den Anträgen und Resolutionen der Fraktionen steht außerdem der Voranschlag der AK Niederösterreich für 2027 auf der Tagesordnung.
Herbstsitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments
Programm: Bericht von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzendem Markus Wieser Bericht und Voranschlag 2027 von AK Niederösterreich-Direktor Karl Heigel Anträge und Resolutionen Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung.
Datum: 13.11.2026, 12:30 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Arbeitnehmer:innen-Zentrum der AK Niederösterreich
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich
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AK Niederösterreich, Kommunikation
Christoph Baumgarten
Telefon: 05/7171 - 21926
E-Mail: [email protected]
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