  • 06.11.2026, 08:30:35
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Die Ballsaison hat ihren Höhepunkt im Mai - Kartenverkauf für den Concordia Ball 2027 startet

Vorverkauf ab 11. November: Am 21. Mai 2027 lädt Wiens charmantester Ball wieder ins Rathaus.

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39698 Concordiaball 2026
Wien (OTS) - 

Am 11. November beginnt die Wiener Ballsaison – und der Vorverkauf für den 127. Concordia Ball. Während die meisten Wiener Bälle im Winter stattfinden, bittet die Concordia im Mai zum Tanz. Am 21. Mai 2027 werden das Wiener Rathaus und seine prachtvollen Innenhöfe wieder zur Kulisse einer großen Ballnacht.

Seit 1863 gehört der Concordia Ball zum Wiener Gesellschaftsleben. Als ältester Traditionsball der Stadt verbindet er klassische Wiener Ballkultur mit sommerlicher Leichtigkeit: Walzer in den Festsälen, Musik und Tanz unter freiem Himmel und Austausch bis in die frühen Morgenstunden.

„Ich liebe die außergewöhnliche Atmosphäre dieser Ballnacht. Überall wird getanzt, es gibt so viele interessante Begegnungen - und viele, die man sonst nur mit ernster Miene kennt, sind an diesem Abend ganz ausgelassen. Dass unseren Künstlerinnen und Künstlern, dem gesamten Ballteam und vor allem unseren Gästen diese Verzauberung jedes Jahr aufs Neue gelingt, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus.

Veranstaltet wird der Ball vom Presseclub Concordia, der sich seit seiner Gründung 1859 für unabhängigen Journalismus einsetzt. Der Reinerlös des Balls unterstützt die Arbeit des Vereins.

Der Kartenverkauf im Online-Shop beginnt am 11. November 2026 um 11:11 Uhr:
www.concordiaball.at

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Concordia Ball



Datum: 21.05.2027, 20:00 Uhr


Art: Gesellschaft


Ort: Wiener Rathaus


Lichtenfelsgasse 2

1010 Wien


Österreich


URL: https://www.concordiaball.at


 Rückfragen & Kontakt 
Concordia Ball
 Mag.a Deborah Grumberg
 Telefon: +4369919236030
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.concordiaball.at/concordia-ball-team.html
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