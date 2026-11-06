Grüne Neubau: Mutiger Schritt für sichere Schulwege – Ruth-Klüger-Platz in Neubau erweitert

Wien (OTS) -

Wo sich früher Autos und Elterntaxis drängten, ist heute Platz für Kinder, Grün und Begegnung: Am Donnerstag wurde die Erweiterung des Ruth-Klüger-Platzes zwischen Kirchengasse und Sigmundsgasse vor der Volksschule Notre Dame de Sion eröffnet. Dafür wurde die bisherige Nebenfahrbahn an der Burggasse aufgelöst und der Straßenraum grundlegend neugestaltet. Mit dem Projekt setzt die Bezirksvorstehung Neubau die Initiative „Sichere Schulvorplätze“ konkret um. Es ist nach ersten kurzfristigen Projekten vor dem Gymnasium Kandlgasse und im Bereich des Bildungszentrums Kenyongasse die erste abgeschlossene Maßnahme der Initiative und entstand in einem intensiven Beteiligungsprozess mit den Schulen und Eltern.

„Die Wähler:innen haben uns einen klaren Auftrag mitgegeben: sichere Schulvorplätze in Neubau zu schaffen, welche wir in den nächsten Jahren an sieben Schulstandorten schaffen werden. Diesen Auftrag setzen wir Schritt für Schritt und konsequent um – auch wenn es dafür manchmal mutige Entscheidungen braucht. Die SPÖ-NEOS Stadtregierung hat in ihrem Regierungsprogramm diesen Schwerpunkt angekündigt. Wir in Neubau zeigen gemeinsam mit den Schulen und den Menschen vor Ort, dass wir bereits konkrete Verbesserungen für alle umsetzen, die den öffentlichen Raum nutzen“, sagt Bezirksvorsteher Markus Reiter.

Der Weg dorthin war nicht einfach: Ausgangspunkt waren Wünsche und Forderungen aus der Beteiligungsarbeit des Grätzllabors. Eltern und Schulverantwortliche hatten sich mehr Sicherheit und eine verkehrsberuhigte Aufenthaltsfläche vor den Schulen gewünscht. In enger Abstimmung mit den Leitungen der Volksschulen Notre Dame de Sion und Stiftgasse, die zusammen rund 500 Kinder besuchen, des Halbinternats und des Kindergartens sowie dem Elternverein wurde ein Vorschlag erarbeitet und mit den zuständigen Magistratsabteilungen umgesetzt.

Mehr Raum zum Ankommen und fünf neue Ulmen

Finanziert aus Bezirksmitteln werden auf 1.070 Quadratmetern breitere Gehsteige, zusätzliche Grünflächen, fünf neue großkronige Ulmen und Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten, Tisch und Wasserspiel umgesetzt. Auch die Querung der zweispurigen Burggasse wurde wesentlich verkürzt und übersichtlicher gestaltet. Seit Schulbeginn zeigt sich bereits, wie der neue Platz genutzt wird: Kinder und Eltern haben mehr Raum zum sicheren Ankommen, und klimafreundliche Wege zur Schule bekommen mehr Platz im Alltag. Auch die Kinder der benachbarten Volksschule Stiftgasse profitieren von einem weiteren Stück sicherem Schulweg.

Ein erweiterter Platz, ein wichtiger Erinnerungsort

Mit der Erweiterung wird zugleich der bestehende Ruth-Klüger-Platz räumlich weiterentwickelt. Ruth Klüger (1931–2020), Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Shoah-Überlebende, wurde in Wien geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Neubau. „Dass dieser Platz den Namen Ruth Klügers trägt, ist mehr als eine Geste des Gedenkens. Es ist eine bewusste Entscheidung für eine Frau, die sich nicht vereinnahmen ließ, die kritisch blieb und die uns bis heute etwas zu sagen hat“, sagt Anna Babka, Bezirksrätin und Vorsitzende der Kulturkommission Neubau.

Bei der Eröffnung wurde Ruth Klügers Leben und Werk ebenso gewürdigt wie der neue Schulvorplatz. Die Schüler:innen der Volksschule Notre Dame de Sion gestalteten eine Tanzeinlage, Abt Nikolaus von der Pfarre St. Ulrich segnete den Platz. Schauspielerin Tamara Stern las aus Klügers Autobiografie „Weiter leben. Eine Jugend“. Das Scheiny’s Duo begleitete die Feier mit jiddischen Liedern.