Einladung: Konsel, Polster und Nachtwey backen für die Lungengesundheit

Wien (OTS) -

Unter der Anleitung einer Vollpension-Oma tauschen prominente Persönlichkeiten Spielfeld und Mikrofon gegen die Backstube. Gemeinsam werden sie symbolische Kuchen in Lungenform backen, um Aufmerksamkeit auf ein ernstes Thema zu lenken: die Prävention von Pneumokokken-Lungenentzündungen im Alter.

Wann & Wo: Dienstag, 10. November 2026 | 13:00 – 15:00 Uhr | in der Backademie der Vollpension, Mariahilfer Straße 101/33a, 1060 Wien

Programm:

13:00: Start der Veranstaltung durch Moderator Andy Marek

Start der Veranstaltung durch Moderator 13:15: Backaktion mit den Fußball-Legenden Toni Polster & Michael Konsel sowie Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey

Backaktion mit den Fußball-Legenden & sowie Adels- und Society-Expertin 13:30: Keynote Prim. Priv.-Doz. Dr. Valipour (Vorstand der Abteilung Innere Medizin & Pneumologie, Klinik Floridsdorf)

Keynote (Vorstand der Abteilung Innere Medizin & Pneumologie, Klinik Floridsdorf) 14:10: Präsentation der fertigen Kuchen durch Oma Susi

Bitte um Anmeldung an [email protected].

AT-NON-03771, Erstellt November 2026