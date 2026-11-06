- 06.11.2026, 08:30:33
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Einladung: Konsel, Polster und Nachtwey backen für die Lungengesundheit
Anlässlich des World Pneumonia Day am 12. November bitten MSD und die Vollpension zu einem Medienevent in die Backademie der Vollpension.
Unter der Anleitung einer Vollpension-Oma tauschen prominente Persönlichkeiten Spielfeld und Mikrofon gegen die Backstube. Gemeinsam werden sie symbolische Kuchen in Lungenform backen, um Aufmerksamkeit auf ein ernstes Thema zu lenken: die Prävention von Pneumokokken-Lungenentzündungen im Alter.
Wann & Wo: Dienstag, 10. November 2026 | 13:00 – 15:00 Uhr | in der Backademie der Vollpension, Mariahilfer Straße 101/33a, 1060 Wien
Programm:
- 13:00: Start der Veranstaltung durch Moderator Andy Marek
- 13:15: Backaktion mit den Fußball-Legenden Toni Polster & Michael Konsel sowie Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey
- 13:30: Keynote Prim. Priv.-Doz. Dr. Valipour (Vorstand der Abteilung Innere Medizin & Pneumologie, Klinik Floridsdorf)
- 14:10: Präsentation der fertigen Kuchen durch Oma Susi
Bitte um Anmeldung an [email protected].
AT-NON-03771, Erstellt November 2026
Rückfragen & Kontakt
Bettina Schroll, MA
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H
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