Die LGT erhält zwei Auszeichnungen an den PWM & The Banker Global Private Banking Awards 2026

Wien (OTS) -

An den Global Private Banking Awards 2026, die von PWM und The Banker vergeben werden und gestern in London stattfanden, wurde die LGT zur besten Privatbank für Ultra-High-Net-Worth-Kundinnen und -Kunden in Europa und zur besten Privatbank für die nächste Generation in Asien gekürt.

Die «Global Private Banking Awards» werden von «Professional Wealth Management» (PWM) und «The Banker», zwei Publikationen der «Financial Times», organisiert und zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Vermögensverwaltungsbranche. Mit ihnen werden Privatbanken gewürdigt, die im vergangenen Jahr durch herausragende Strategie, Kundenservice und Innovation überzeugt haben. Mit Auszeichnungen in zwei Kategorien und zwei Regionen wurden die internationale Positionierung der LGT und ihr langfristiger, kundenorientierter Ansatz von der Jury erneut gewürdigt.

Maßgeschneiderte Betreuung für komplexeste Kundenbedürfnisse

In der Region Europa wurde die LGT zur besten Privatbank für Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWIs) gekürt. Kundinnen und Kunden in diesem Segment – häufig Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Familien mit komplexen, länderübergreifenden Vermögensstrukturen – profitieren von dedizierten UHNWI-Teams, direktem Zugang zur Anlageexpertise der Bank, die auch Private Markets umfasst, sowie der Perspektive der Eigentümerfamilie, die in Generationen statt in Quartalszahlen denkt.

Riccardo Petrachi, Leiter UHNWI Europa bei LGT Private Banking, sagt: « UHNWI-Familien erwarten von ihrer Bank weit mehr als nur Vermögensverwaltung. Sie suchen einen Partner, der ihr Geschäft, ihre Familie und ihre langfristigen Ziele versteht – und der die gesamte Expertise einer internationalen Gruppe einbringen kann. Als Bank im Besitz einer Unternehmerfamilie teilen wir diese Perspektive. Wir sind sehr stolz darauf, dass die Jury unseren Ansatz gewürdigt hat, und sehen dies als Ansporn, unsere Kundinnen und Kunden weiterhin mit demselben Engagement zu unterstützen. »

Vorbereitung der nächsten Generation in Asien

Die LGT gewann zudem die Auszeichnung als beste Privatbank für die nächste Generation in der Region Asien. Die Privatbank unterstützt die Kinder ihrer Kundinnen und Kunden bereits frühzeitig mit Bildungsprogrammen, Networking-Möglichkeiten und Beratungsdienstleistungen, die sie auf ihre zukünftige Rolle als verantwortungsbewusste Vermögensinhaberinnen und -inhaber vorbereiten und Familien dabei helfen, die Nachfolge vorausschauend zu gestalten. Die Jury sagt: «Die LGT zeigt eindrücklich, wie man als Bank mit der Zeit geht und gemeinsam mit der nächsten Generation eine zukunftsfähige Lösung für die Verwaltung privater Vermögen schafft. Da die LGT Trends wie Nachhaltigkeit, alternative Anlagen und den Aufstieg der asiatischen Volkswirtschaften früh erkannt hat, ist die Bank vielen Mitbewerbern stets einen Schritt voraus geblieben.»

Lim Ping Ping, Vizepräsidentin Global Family Wealth für den asiatisch-pazifischen Raum bei LGT Private Banking, sagt: « Wenn Vermögen von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, brauchen Familien mehr als nur einen Nachfolgeplan. Sie müssen die nächste Generation in die Gespräche einbeziehen, ein Zugehörigkeitsgefühl aufbauen und klare Wege festlegen, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. So können jüngere Familienmitglieder ihr eigenes Verständnis für den Zweck des Vermögens entwickeln, das sie verwalten werden. Die Auszeichnung als beste Privatbank für die nächste Generation in unserer Region würdigt die Arbeit unseres Teams, das Familien dabei unterstützt, dies in die Praxis umzusetzen – indem es jüngeren Stimmen Raum gibt, die Verbindungen zwischen den Generationen stärkt und ihnen praktische Instrumente an die Hand gibt, um Entscheidungen als Familie zu gestalten. »

Die LGT in Kürze

Die LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 31.12.2025 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 386.1 Milliarden (USD 487.3 Milliarden) für vermögende Privatkundinnen und Privatkunden sowie für institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt 6000 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und dem Mittleren Osten. www.lgt.com