Der 9. Königsberger Medizindialog

Bad Schönau (OTS) -

WISSEN, DAS VERBINDET

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, lud das Gesundheitsresort Königsberg bereits zum 9. Königsberger Medizindialog. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung und nutzten die etablierte Fortbildungsveranstaltung für neue fachliche Impulse und persönlichen Austausch.

MEDIZINISCHE EXPERTISE IM FOKUS

Renommierte Referentinnen und Referenten aus unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen gestalteten ein vielseitiges und praxisnahes Vortragsprogramm:

Univ.-Prof. Dr. Thomas Niederkrotenthaler, PhD. MMSc.

Professor in Public Mental Health, Leiter der Abteilung für Public Mental Health, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien, Editor-in-Chief, Crisis



Prim. Priv.-Doz. Priv.-Doz. Dr. Reinhard Bernd Raggam

Vorstand der Abteilung für Innere Medizin, Marienkrankenhaus Vorau; Facharzt für Innere Medizin, Additivfach Angiologie; Facharzt für Medizinische u. Chemische Labordiagnostik; Wahlarzt-Praxisgemeinschaft Gesund am Hauptplatz, 8160 Weiz



Prim. Priv. Doz. Dr. Judith Sautner

Abteilungsvorstand d. 2. Med. Abt., NÖ Kompetenzzentrum für Rheumatologie am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau- Hollabrunn; Affiliierte Abteilung d. KL Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften



Prim. Dr. med. univ. Hanspeter Stilling

Ärztlicher Leiter für Psychosoziale Gesundheit im Gesundheitsresort Königsberg



Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc

Facharzt für Neurologie und Geriatrie; Arzt für Allgemeinmedizin, Privatordination Korneuburg; Ärztlicher Direktor des Instituts Neuromed, Zentrum für klinische Studien in der Neurologie

Die Fachvorträge boten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse ebenso wie wertvolle Impulse für die medizinische Praxis und unterstrichen erneut den hohen Qualitätsanspruch des Königsberger Medizindialogs. Die enge Zusammenarbeit mit Universitäten und medizinischen Einrichtungen bildete dabei eine wichtige Grundlage.

Auch der persönliche Austausch und die fachliche Vernetzung kamen nicht zu kurz. In angenehmer Atmosphäre entstanden zwischen den Vorträgen anregende Gespräche, begleitet von kulinarischen Highlights aus der hauseigenen Küche.

GESUNDHEITSRESORT KÖNIGSBERG

Das Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau zählt seit über 45 Jahren zu den führenden Gesundheitsbetrieben Niederösterreichs. Inmitten der Buckligen Welt verbindet das Resort medizinische Kompetenz, individuelle Betreuung und einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit.