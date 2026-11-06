AutoScout24: Gebrauchtwagen für kleinere Budgets gefragt

Wien (OTS) -

Österreichs Gebrauchtwageninteressenten richten ihren Blick vor allem auf ältere und damit meist günstigere Fahrzeuge. Mehr als vier von zehn Anfragen entfallen auf zehn bis 20 Jahre alte Autos, die im Oktober durchschnittlich 12.954 Euro kosten. Gemeinsam mit den fünf bis zehn Jahre alten Fahrzeugen vereint diese Altersgruppe mehr als 70 Prozent der Nachfrage auf sich. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index. Die Preisentwicklung seit Jänner fällt unterdessen überwiegend moderat aus. Am deutlichsten geben die Preise für Jahreswagen nach.

„Die Nachfrage konzentriert sich klar auf ältere Gebrauchte, die preislich attraktiver sind. Für viele Kaufinteressierte spielt die Leistbarkeit eine wesentliche Rolle“, sagt Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 Österreich.

Ältere Autos treffen den Nerv der Suchenden

Mit einem Nachfrageanteil von 43,6 Prozent sind zehn bis 20 Jahre alte Gebrauchte das mit Abstand gefragteste Alterssegment. Ihr Durchschnittspreis bleibt nahezu unverändert und liegt im Oktober lediglich 29 Euro beziehungsweise 0,2 Prozent unter dem Jännerwert. Auf Platz zwei folgen fünf bis zehn Jahre alte Fahrzeuge mit 27,7 Prozent der Nachfrage. Sie kosten durchschnittlich 24.039 Euro und damit 427 Euro beziehungsweise 1,7 Prozent weniger als zu Jahresbeginn.

Der Vergleich zeigt einen Zusammenhang zwischen Preisniveau und Nachfrageverteilung. Während die beiden besonders gefragten Altersgruppen durchschnittlich unter 25.000 Euro liegen, bewegen sich Jahreswagen und ein bis drei Jahre alte Fahrzeuge bei rund 40.000 Euro. Zusammen erreichen diese jüngeren Gebrauchten einen Nachfrageanteil von 8,5 Prozent.

Jahreswagen mit größtem Preisminus

Bei Jahreswagen sinkt der Durchschnittspreis von 41.111 Euro im Jänner auf 40.041 Euro im Oktober. Das entspricht einem Rückgang um 1.070 Euro beziehungsweise 2,6 Prozent. Ihr Nachfrageanteil beträgt 3,2 Prozent. Ein bis drei Jahre alte Fahrzeuge werden im Oktober für durchschnittlich 40.568 Euro angeboten, rund 1,1 Prozent günstiger als zu Jahresbeginn. Auf sie entfallen 5,3 Prozent der Nachfrage.

Drei bis fünf Jahre alte Gebrauchte kosten im Oktober durchschnittlich 31.218 Euro und sind mit einem Nachfrageanteil von 10,4 Prozent das drittbeliebteste Alterssegment.

Youngtimer am günstigsten, Klassiker mit eigenem Publikum

Youngtimer bilden mit 9.687 Euro das preiswerteste Segment und vereinen 7,9 Prozent der Nachfrage auf sich. Preislich bleiben die Autos zwischen 20 und 30 Jahren stabil. Oldtimer liegen bei durchschnittlich 26.725 Euro und damit um 420 Euro beziehungsweise 1,5 Prozent unter dem Jahresanfang. Ihr Anteil an der Nachfrage beträgt 1,8 Prozent.

Detaillierte Tabellen finden Sie im Anhang.