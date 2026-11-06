Kollagen-Schinken für die Haut, Pistazienpudding ohne Pistazien, Eis zum doppelten Preis: Wahl zum „Werbeschmäh des Jahres 2026“ startet

Wien (OTS) -

Ab sofort können Konsument:innen unter www.werbeschmaeh-des-jahres.at den „Werbeschmäh des Jahres 2026“ wählen. Mit der jährlichen Wahl macht die Konsument:innenschutzorganisation foodwatch auf besonders dreiste Werbeversprechen, irreführende Produktaufmachungen und andere Täuschungsmanöver der Lebensmittelindustrie aufmerksam. Vier der fünf nominierten Hersteller haben auf Anfrage von foodwatch Stellung genommen. Eine Antwort von Magnum blieb aus.

„Wer glaubt, Konsument:innen mit ein paar schönen Bildern und großen Versprechen alles verkaufen zu können, muss mit Widerspruch rechnen. Mit dem ‚Werbeschmäh des Jahres‘ holen wir besonders dreiste Beispiele ans Licht. Wir wollen Irreführung beim Namen nennen, Konsument:innen zum Mitreden einladen und Druck auf Hersteller machen, damit sich etwas ändert“, so Olivia Malvani von foodwatch Österreich.

Die fünf Kandidaten

Activia Cerealien Joghurt

Das Joghurt von Danone wirbt groß mit „Ballaststoffen“ und Getreidekörnern, besteht aber nur zu 1,2 Prozent aus Getreide. Dafür stecken in jedem Becher rund 12 Gramm Zucker, etwa drei Stück Würfelzucker.

Haas Pistazien Pudding

Auf der Packung steht groß „Pistazien Pudding“, abgebildet sind Stückchen, die stark an gehackte Pistazien erinnern. Tatsächlich besteht das Pulver nur aus Maisstärke, Aroma und Algenextrakt, die grüne Farbe kommt von der Spirulina-Alge.

Heinz Mayonnaise „Das Original“

Heinz verwendet statt Eiern aus Freilandhaltung jetzt Eier aus Bodenhaltung, der Hinweis auf die Freilandeier ist einfach vom Etikett verschwunden. Dabei hat sich der Mutterkonzern Kraft Heinz öffentlich verpflichtet, in Europa ausschließlich Eier aus Freilandhaltung zu verwenden.

Magnum Mini Classic Almond White Chocolate

In Österreich kostet das Eis 7,99 Euro, in Deutschland zwischen 3,99 und 4,49 Euro. Österreichische Konsument:innen zahlen damit bis zu 100 Prozent mehr für das Produkt – ein besonders drastisches Beispiel für den Österreich-Aufschlag.

Style Kitchen Collagen-Schinken

Fleischwaren Berger und die Lifestyle-Journalisten und Magazin-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner, die hinter der Marke Style Kitchen stehen, bewerben den Schinken als „Feiner Collagen Schinken mit Vitamin C für die Haut“. Für Kollagen gibt es jedoch keine einzige zugelassene gesundheitsbezogene Aussage. Das Vitamin C stammt laut Berger großteils aus Natriumascorbat, einem Zusatzstoff, der Schinken in den meisten Fällen ohnedies zugesetzt wird.

Abstimmung mit Wirkung

Der „Werbeschmäh des Jahres 2025“ ging an den „Sirup+ Immunbooster“ von Mautner Markhof. Nach einer Abmahnung durch foodwatch hat sich der Hersteller verpflichtet, das Produkt umzubenennen.

Auf www.das-regt-mich-auf.at können Konsument:innen das ganze Jahr über Produkte für den „Werbeschmäh des Jahres“ vorschlagen.

Weiterführende Informationen:

Bildmaterial Produkte "Werbeschmäh des Jahres 2026"