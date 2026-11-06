„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Trump-Stil unerwünscht: 82 Prozent sagen Nein zu einem solchen Kanzler

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 23:00 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 2. bis 5. November 2026 in einer Online-Befragung wissen, ob Österreich einen Bundeskanzler in der Art von Donald Trump braucht. Die konkrete Fragestellung lautete: „Braucht Österreich einen Bundeskanzler wie Donald Trump?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein deutliches Bild: Insgesamt 82 Prozent der Befragten sind der Meinung, Österreich brauche keinen Bundeskanzler wie Donald Trump. 68 Prozent antworten mit „Nein, ganz sicher nicht“, weitere 14 Prozent mit „Eher nein“. 14 Prozent können sich einen solchen Kanzlertyp vorstellen, davon antworten 6 Prozent mit „Ja, unbedingt“ und 8 Prozent mit „Eher ja“. 4 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe.



Das klare Nein zieht sich durch alle abgefragten Wählergruppen. Besonders groß ist die Ablehnung bei NEOS-Wähler:innen: Insgesamt 89 Prozent antworten mit „eher nein“ oder „nein, ganz sicher nicht“, wobei 86 Prozent einen solchen Bundeskanzler ganz sicher nicht wollen. Bei den Grün-Wähler:innen beträgt die Ablehnung insgesamt 86 Prozent, bei den SPÖ-Wähler:innen 82 Prozent. Auch bei ÖVP-Wähler:innen fällt die Ablehnung mit insgesamt 80 Prozent deutlich aus.



Am vergleichsweise offensten zeigen sich FPÖ-Wähler:innen, dennoch überwiegt auch hier die Ablehnung klar: 71 Prozent antworten mit „eher nein“ oder „nein, ganz sicher nicht“. Demgegenüber wünschen sich 23 Prozent der FPÖ-Wähler:innen unbedingt oder eher einen Bundeskanzler wie Donald Trump, 19 Prozent sind es bei der ÖVP-Wählerschaft und 17 Prozent bei der SPÖ-Wählerschaft.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Aufgrund der aktuellen Ergebnisse der Midterm Elections in den USA kommt das Ergebnis nicht ganz unvorhergesehen. Auch im rechten Wählerspektrum bekommt Trump keinen Fuß auf den Boden.“



„Aktuell: Die Woche“ am Freitag um 23:00 Uhr auf JOYN & ATV